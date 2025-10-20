Відновлення енергооб’єктів після російських атак: в Одесі 21 жовтня без планових відключень світла

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині спеціалісти працюють над відновленням пошкоджених енергетичних об'єктів після чергових обстрілів з боку російських військ. Ремонтні роботи ведуться цілодобово, щоб гарантувати стійке електропостачання в місті та області. Завтра, 21 жовтня, в Одесі запланованих відключень електроенергії немає. Водночас не виключається можливість аварійних відключень у регіоні в будь-який момент.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі регіону, можуть бути введені аварійні відключення електроенергії. У разі таких непередбачених вимкнень стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям радять економно споживати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії, а про припинення аварійних відключень повідомлять оперативно. Для порівняння, стабілізаційні відключення проводяться за затвердженими графіками, які можна знайти на офіційному сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як жителям України платити менше за електропостачання. Також ми писали, що через ворожі атаки на критичну інфраструктуру українців закликали економити газ.