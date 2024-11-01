Курс доллара на 2025 год в Украине: как изменится бюджет

Депутаты голосуют в Верховной Раде. Фото: ВР Украины

Депутаты Верховной Рады в первом чтении рассмотрели государственный бюджет на 2025 год. Конечно, не обошлось без споров, поэтому в главном финансовом документе страны уже более двух тысяч правок, среди которых было и резонансное повышение зарплат прокурорам. Также бюджет предусматривает фиксированный курс доллара на уровне 45 гривен. Однако удастся ли его удержать на таком уровне?

О доходах и расходах, которые скрывает бюджет-2025, журналисты Новини.LIVE пообщались с экономистом Сергеем Якубовским.

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Бюджет-2025

Бюджет будущего года имеет достаточно много спорных моментов. В частности, одним из таких является уменьшение расходов на оборону в то время, когда идет полномасштабная война. Как рассказывает экономист Сергей Якубовский, в настоящее время в Украине главные финансовые решения принимаются из расчета помощи от международных партнеров, большая часть которой будет направлена именно на армию.

"Мы уже в этом году думали, что наступит победа. А ее нет. Но бюджет потерял более 600 миллиардов, из-за чего пришлось сократить расходы на оборону. То же самое я вижу и на следующий год, потому что здесь на оборону выделили еще меньше, чем раньше", — рассказывает экономист Сергей Якубовский.

Экономист Сергей Якубовский. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время эксперт отмечает, что рассматриваемый сейчас документ еще не окончательный — в нем будет достаточно много правок. Поэтому депутаты должны учесть все пожелания народа.

"Нам должны показать этот реальный бюджет. Потому что невозможно сегодня найти деньги, а завтра уже иметь дроны или другое вооружение. Все нужно планировать заранее — тогда не будет проблем, которые у нас возникли уже сейчас, что к концу года почти не осталось денег. И эффективность у такого бюджета низкая", — добавляет экономист.

Дефицит в бюджете

Также одним из важнейших пунктов в бюджете является статья о расходах и доходах, где первые почти вдвое будут превышать вторые. Известно, что этот дефицит планируется покрыть путем привлечения средств от стран ЕС и США. Однако Якубовский отмечает, что не стоит надеяться на эту помощь уже сейчас — сначала необходимо дождаться результатов президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Я бы вообще до 5 ноября основательно ничего не комментировал бы. Потому что в проекте бюджета заложен дефицит в размере 1 трлн 600 млрд грн, что составляет около 20% ВВП. И это первый такой бюджет, когда такое большое количество расходов будет покрываться иностранной помощью. А сумма действительно значительная. И если победит не Харрис, то будет открытый вопрос, откуда все же брать эти средства", — отмечает специалист.

Экономист о дефиците в бюджете. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Так что, как подчеркивает экономист, победа Трампа неизвестно как обернется для экономики Украины, потому что он, возможно, остановит финансирование армии. А Европа, Канада и Япония не потянут потребности нашей страны.

"Если война будет продолжаться в течение всего 2025 года, я сомневаюсь, что найдутся союзники, которые покроют наш дефицит, потому что нужно будет еще 500-600 миллиардов. Такую сумму достаточно нелегко найти за границей и попросить", — говорит Якубовский.

Экономика Украины

Экономика Украины за 33 года существования выдержала немало испытаний — мировые кризисы, эпидемии и даже войну. Поэтому, по словам специалиста, в следующем году сильных колебаний с ней не будет, потому что "экономику страны делают ее люди". Пока работает бизнес и есть рабочие места — работает и экономика.

"Сейчас пошатнуть положение может только тот факт, если фронт продвинется далеко вглубь страны, в областные центры и крупные предприятия. Мы понимаем, что когда все взрывается и разрушается, ничего работать не может", — рассказывает Сергей Якубовский.

Сергей Якубовский о влиянии на экономику. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время экономист приводит пример Харькова, который под постоянными обстрелами восстанавливается и продолжает работать. Таким образом, даже война не является фактором, когда экономика разрушается.

Курс доллара

Кроме того, в следующем году может произойти девальвация гривны, и уровень инфляции, таким образом, вырастет до 9,5%, что спровоцирует и подорожание доллара, и стоимости импортных продуктов. Как рассказывает экономист, цены увеличатся минимум на 10% и будут расти вместе с американской валютой.

"Если в Штатах победит Харрис, то доллар мы будем держать на уровне 45 гривен. Если Трамп, то 60-70 гривен. И это уже будет довольно тяжело и спровоцирует еще большую инфляцию", — подчеркивает Якубовский.

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Эксперт также добавляет, что до конца 2025 года Украина вполне может выйти на показатель доллара в 50 гривен. И это будет абсолютно приемлемым курсом.

Хватит ли денег на социальные расходы

На следующий год правительство приняло прожиточный минимум в размере 3 028 гривен в месяц. Также планируется увеличение минимальной зарплаты до 8 000 гривен. Сергей Якубовский отмечает, что на эти нужды деньги будут, ведь на них было выделено 400 миллиардов гривен.

"Льготы и пенсии будут платить всем. Даже если не из бюджета, то из иностранных инвестиций возьмут деньги. Конкретизировать мы сейчас это не можем, потому что не знаем, что получим в конечном итоге", — говорит экономист.

Экономист о социальных расходах. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Увеличение иностранных инвестиций

Абсолютно новым пунктом для бюджета в следующем году является увеличение иностранных инвестиций в Украину, чтобы сделать их более прозрачными. По словам Якубовского, во время войны это будет сделать трудно из-за постоянных угроз обстрелов и коррупции. Однако такая инновация действительно поможет привлечь больше средств. Но все же реализовывать ее лучше после боевых действий.

"Сейчас мы не можем этого сделать, но после войны нужно крупнейшие компании не приватизировать, а передать в собственность европейских или американских инвесторов. И вот тогда в страну действительно пойдут большие деньги и в нее начнут вкладываться. Потому что западные партнеры заинтересованы в том, чтобы развивать свои отрасли и работать на прибыль", — рассказывает экономист.

Эксперт об иностранных инвестициях. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Повышение налогов

В следующем году правительство планирует снова увеличить процент военного сбора, на этот раз уже втрое — именно такие нормы прописаны в бюджете в следующем году. По словам экономиста, эти средства должны пойти на обороноспособность страны, однако они составят всего 10% от необходимой суммы.

"Чтобы профинансировать армию, нам нужно дополнительно иметь 500 миллиардов, а от повышения налогов мы получим только 45-50. Остальные 90% — это будет поддержка партнеров. Так что бюджету они сильно не помогают, однако сильно ударят по бизнесу", — отмечает эксперт.

Экономист о повышении налогов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также специалист добавляет, что, несмотря на повышение военного сбора, в следующем году, так же как этим летом, может снова возникнуть большой дефицит в бюджете, что спровоцирует очередную волну увеличения налогов. Но есть другие источники, откуда можно получить недостающую сумму.

"У нас есть операции с ценными бумагами, облигациями. Но депутаты на это не идут — им лучше добавить нагрузку на предпринимателя", — добавляет Якубский.

Деньги на "тысячу Зеленского"

Программа по инициативе президента, чтобы раздать каждому украинцу по тысяче, будет разбита на три зимних месяца. Но специалист не уверен, что в бюджете есть эти "лишние средства".

"Сначала правительство говорит, что нет 500 миллиардов на оборону, а затем президент поручил найти 30-40 миллиардов на эту программу. Но если он сказал, то деньги точно найдутся", — подчеркивает эксперт.

Купюры в тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE

Однако экономист отмечает, что эта программа не только неуместна, но и несправедлива для многих категорий, ведь деньги получат все, независимо от материального положения.

"Если инвалиду или участнику боевых действий дадут по 5 тысяч — это будет честно. А если всем по тысяче, даже с прибылью в 100 тысяч, то нет", — заключает экономист.

Экономист о "тысяче Зеленского". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Второе чтение будущего бюджета намечено на 20 ноября. Но в него нужно внести все правки и замечания, поскольку в последнее время в третьем чтении документ принимается сразу. Как бы там ни было, основное влияние на нашу экономику будет оказывать фронт, а значит, главный финансовый документ будет меняться исходя из его потребностей.

Напомним, Верховная Рада Украины 31 октября приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.

Мы также писали, что в сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 32,31 млрд гривен и впервые превысил 6,4 трлн гривен. Основная часть этого долга приходится на обязательства перед иностранными государствами и финансовыми учреждениями.