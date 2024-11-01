Курс долара на 2025 рік в Україні: як зміниться бюджет

Депутати голосують у Верховній Раді. Фото: ВР України

Депутати Верховної Ради у першому читанні розглянули державний бюджет України на 2025 рік. Звичайно, не минулося без суперечок, тож головний фінансовий документ країни має вже понад дві тисячі правок, серед яких було й резонансне підвищення зарплат прокурорам. Також бюджет передбачає фіксований курс долара на рівні 45 гривень. Проте чи вдасться його утримати на такому рівні?

Про доходи та видатки, які приховує бюджет-2025, журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з економістом Сергієм Якубовським.

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Бюджет-2025

Бюджет майбутнього року має досить багато суперечливих моментів. Зокрема, одним з таких є зменшення видатків на оборону у той час, коли триває повномасштабна війна. Як розповідає економіст Сергій Якубовський, наразі в Україні головні фінансові рішення ухвалюються з розрахунків допомоги від міжнародних партнерів, більша частина якої буде спрямована саме на армію.

"Ми вже цього року думали, що настане перемога. А її немає. Але бюджет втратив понад 600 мільярдів, через що довелося скоротити видатки на оборону. Теж саме я бачу і на наступний рік, бо тут на оборону виділили ще менше, ніж раніше", — розповідає економіст Сергій Якубовський.

Економіст Сергій Якубовський. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас експерт зазначає, що документ, який розглядається зараз, ще не кінцевий — він матиме досить багато правок. Тож депутати мають врахувати усі побажання та зауваження народу.

"Нам мають показати той реальний бюджет. Бо неможливо сьогодні знайти гроші, а завтра вже мати дрони чи інше озброєння. Усе треба планувати дуже заздалегідь — тоді не буде проблем, які в нас виникли вже зараз, що до кінця року майже не залишилося грошей. І ефективність у такого бюджету низька", — додає економіст

Дефіцит у бюджеті

Також одним з найважливіших пунктів у бюджеті є стаття про видатки та прибутки, де перші майже вдвічі перевищуватимуть другі. Відомо, що цей дефіцит планують покрити шляхом залучення коштів від країн ЄС та США. Проте пан Якубовський наголошує, що не слід сподіватися на цю допомогу вже зараз — спочатку необхідно дочекатися результатів президентських виборів у Сполучених Штатах.

"Я б взагалі до 5 листопада ґрунтовно нічого не коментував. Бо в проєкті бюджету закладений дефіцит у розмірі 1 трлн 600 млрд грн, що становить близько 20% ВВП. І це перший такий бюджет, коли така велика кількість видатків покриватиметься іноземною допомогою. А сума дійсно значна. І якщо переможе не Гарріс, то буде відкрите питання, звідки брати ці кошти", — наголошує фахівець.

Економіст про дефіцит у бюджеті. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Тож, як підкреслює економіст, перемога Трампа невідомо як обернеться для економіки України, бо він, можливо, зупинить фінансування армії. А Європа, Канада та Японія самотужки не потягнуть потреби нашої країни.

"Якщо війна триватиме протягом всього 2025 року, я маю сумніви, що знайдуться союзники, які покриють наш дефіцит, бо потрібно буде ще 500-600 мільярдів. Таку суму досить нелегко знайти за кордоном та попросити", — каже пан Якубовський.

Економіка України

Економіка України за 33 роки існування витримала чимало випробувань, зокрема світові кризи, епідемії та навіть війну. Тому, за словами фахівця, наступного року сильних коливань з нею не буде, бо "економіку країни роблять її люди". Тож допоки працює бізнес та є робочі місця — працює й економіка.

"Зараз похитнути становище може лише той факт, якщо фронт просунеться далеко вглиб країни, до обласних центрів та великих підприємств. Ми розуміємо, що коли усе вибухає та руйнується, нічого працювати не може", — розповідає Сергій Якубовський.

Сергій Якубовський про вплив на економіку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас він наводить приклад Харкова, який під постійними обстрілами відновлюється та продовжує працювати. Таким чином, навіть війна не є фактором, коли економіка руйнується.

Курс долара

Крім того, наступного року може відбутися девальвація гривні і рівень інфляції, таким чином, зросте до 9,5%, що спровокує й подорожчання долара та вартості імпортних продуктів. Як розповідає економіст, ціни збільшаться щонайменше на 10%, і будуть зростати разом із американською валютою.

"Якщо у Шатах переможе Гарріс, то долар ми будемо тримати на рівні 45 гривень. Якщо Трамп — то 60-70 гривень. І це вже буде досить важко та спровокує ще більшу інфляцію", — підкреслює пан Якубовський.

Долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Експерт ще додає, що до кінця 2025 року Україна цілком може вийти на показник долара у 50 гривень. І це буде абсолютно прийнятним курсом.

Чи вистачить грошей на соціальні витрати

На наступний рік уряд ухвалив прожитковий мінімум у розмірі 3 028 гривень на місяць. Також планується збільшення мінімальної зарплатні до 8 000 гривень. Сергій Якубовський наголошує, що на ці потреби гроші будуть, адже на них виділили 400 мільярдів гривень.

"Пільги та пенсії будуть платити всім. Навіть якщо не з бюджету, то з іноземних інвестицій візьмуть гроші. Конкретизувати ми зараз це не можемо, бо не знаємо, що отримаємо в кінцевому результаті таких змін", — каже економіст.

Економіст про соціальні витрати. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Збільшення іноземних інвестицій

Абсолютно новим пунктом для бюджету наступного року є збільшення іноземних інвестицій в Україну, щоб зробити їх більш прозорими. За словами пана Якубовського, під час війни це буде зробити важко через постійні загрози обстрілів та корупцію. Проте така інновація дійсно допоможе залучити більше коштів. Але все ж реалізовувати її краще після завершення бойових дій.

"Зараз ми не можемо цього зробити, але після війни треба найбільші компанії не приватизувати, а передати у власність європейських чи американських інвесторів. І ось тоді в країну дійсно підуть великі гроші та в неї почнуть вкладатися. Бо західні партнери зацікавлені у тому, аби розвивати свої галузі та працювати на прибуток", — розповідає економіст.

Експерт про іноземні інвестиції. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Підвищення податків

Наступного року уряд планує знову збільшити відсоток військового збору, цього разу вже втричі — саме такі норми прописані у бюджеті наступного року. За словами економіста, ці кошти мають піти на обороноздатність країни, проте вони становитимуть лише 10% від необхідної суми.

"Щоб профінансувати армію, нам потрібно додатково мати 500 мільярдів, а від підвищення податків ми отримаємо лише 45-50. Інші 90% — це буде підтримка партнерів. Тож бюджету вони сильно не допомагають, проте сильно вдарять по бізнесу", — зазначає експерт.

Економіст про підвищення податків. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також фахівець додає, що попри підвищення військового збору, наступного року, так само як і цього літа, може знову виникнути великий дефіцит у бюджеті, що спровокує чергову хвилю збільшення податків. Але є інші джерела, звідки можна отримати суму, якої не вистачає.

"В нас є операції з цінними паперами, облігаціями. Але депутати на це не йдуть — їм краще додати навантаження на підприємця", — додає Якубський.

Гроші на "тисячу Зеленського"

Програма за ініціативи президента, щоб роздати кожному українцю по тисячі, буде розбита на три зимові місяці. Але фахівець не впевнений, що у бюджеті є ці "зайві кошти".

"Спочатку уряд каже, що немає 500 мільярдів на оборону, а потім президент доручив знайти 30-40 мільярдів на цю програму. Але якщо він сказав, то гроші точно знайдуться", — підкреслює експерт.

Купюри у тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE

Проте економіст зазначає, що ця програма не лише недоречна, а й несправедлива для багатьох категорій, адже гроші отримають усі, незалежно від матеріального становища.

"Якщо інваліду або учаснику бойових дій дадуть по 5 тисяч — це буде чесно. А якщо всім по тисячі, навіть з прибутком у 100 тисяч, то ні", — підсумовує економіст.

Економіст про "тисячу Зеленського". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Друге читання майбутнього бюджету заплановане на 20 листопада. Але до нього потрібно внести всі правки та зауваження, оскільки останнім часом у третьому читанні документ приймається одразу. Хай там що, основний вплив на нашу економіку матиме фронт, а отже, головний фінансовий документ змінюватиметься, виходячи з його потреб.

Нагадаємо, Верховна Рада України 31 жовтня ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Це було перше читання.

Ми також писали, що в вересні державний та гарантований державою борг України зріс на 32,31 млрд гривень і вперше перевищив 6,4 трлн гривень. Основна частина цього боргу припадає на зобов'язання перед іноземними державами та міжнародними фінансовими установами.