Одесский активист Стерненко ответил Арестовичу

Алексей Арестович и Сергей Стерненко. Фото: коллаж

В сети разгорелся скандал между бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем и одесским блогером Сергеем Стерненко по поводу функционирования государственного языка в сфере обслуживания. Известно, что активист назвал экс-спикера ОП "новороссиянином" и обвинил в том, что он не помогает армии.

Об этом Новини.LIVE узнали из Telegram-канала активиста Сергея Стерненко.

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Отметим, что конфликт начался из-за поста Арестовича о розыске таксиста, которого уволили с работы из-за отказа разговаривать с клиентами на государственном языке.

В свою очередь, Стерненко отреагировал на этот инцидент и обвинил экс-советника ОП в подыгрывании российской пропаганде.

Пост активиста Стерненко. Фото: скриншот

После чего Арестович назвал одесского блогера "помойной крысой" и упрекнул в том, что он лжет своим зрителям.

Пост Алексея Арестовича. Фото: скриншот

Окончательный ответ Стерненко

Сергей Стерненко иронически написал в своем телеграмме, что "не следует обижать Арестовича", ведь он может принести пользу армии, если уедет на фронт.

"А вдруг он все же принесет какую-нибудь пользу стране?"

Может, во время нового боевого выхода Путина убьет. Или хотя бы начнет армии действительно помогать. Чем-то большим, чем несколько маков раз в никогда. Олексію! Или Алексей! Я верю в тебя! Ты сможешь быть полезным не только россиянам", — написал активист.

Напомним, в Киеве во время поездки пассажирки такси попросили водителя говорить с ними на государственном языке, однако он выставил их вещи на обочину и закончил поездку.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он отметил, что таксист не сможет избежать наказания.