Одеський активіст Стерненко відповів Арестовичу

Олексій Арестович та Сергій Стерненко. Фото: колаж

У мережі розгорівся скандал між колишнім радником Офісу Президента Олексієм Арестовичем та одеським блогером Сергієм Стерненком щодо функціонування державної мови у сфері обслуговування. Відомо, що активіст назвав ексспікера ОП "новоросіянином" та звинуватив у тому, що він не допомагає армії.

Про це Новини.LIVE дізналися з Telegram-каналу активіста Сергія Стерненка.

Читайте також:

Зазначимо, що конфлікт розпочався через пост Арестовича про розшук таксиста, якого звільнили з роботи через відмову розмовляти з клієнтами державною мовою.

Своєю чергою Стерненко відреагував на цей інцидент та звинуватив ексрадника ОП у підігруванні російській пропаганді.

Пост активіста Стерненка. Фото: скриншот

Після чого Арестович назвав одеського блогера "помийним щуром" та дорікнув тим, що він бреше своїм глядачам.

Пост Олексія Арестовича. Фото: скриншот

Остаточна відповідь Стерненка

Сергій Стерненко іронічно написав у своєму телеграмі, що "не слід ображати Арестовича", адже він може принести користь армії, якщо поїде на фронт.

"А раптом він все ж принесе якусь користь країні?

Може під час нового бойового виходу таки Путіна вбʼє. Або хоча б почне армії дійсно допомагати. Чимось більшим, аніж кілька мавіків раз на ніколи. Олексію! Чи Алєксєю. Я вірю в тебе! Ти зможеш бути корисним не тільки росіянам", — написав активіст.

Нагадаємо, у Києві під час поїздки пасажирки таксі попросили водія говорити з ними державною мовою, проте він виставив їхні речі на узбіччя та закінчив поїздку.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, водій таксі порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він зазначив, що таксист не зможе уникнути покарання.