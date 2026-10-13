Охота в Одесской области в 2026–2027 годах: где разрешена

Волк лежит на земле. Фото иллюстративное: КУ "Одесский зоопарк"

В Одесской области одобрили проведение охоты сразу в семи районах области. Чиновники объясняют это увеличением количества диких хищников и угрозой для людей и хозяйств. Однако решение уже вызвало возмущение среди защитников животных. Они поставили под сомнение приведенные властями данные и напомнили об опасности выстрелов во время войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и волонтерку Яну Титаренко.

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Где разрешена охота

В Одесской области одобрили проведение охоты в сезоне 2026–2027 годов. Соответствующий совместный приказ издали Одесская областная военная администрация и оперативно-тактическая группировка "Одесса". Охотиться разрешили в семи районах:

Березовском;

Белгород-Днестровском;

Одесском;

Раздельнянском;

Измаильском;

Подольскому;

Болградскому.

В ОГА пояснили, что такое решение было принято из-за увеличения количества диких животных. По данным администрации, в последние годы популяция хищных плотоядных животных в области выросла примерно на 30%, а хищных мехоживотных — в полтора раза. Речь идет о лисах, волках, шакалах и енотовидных собаках.

Чиновники утверждают, что это создает опасность для людей, домашних животных и сельского хозяйства. В частности, жители общин неоднократно жаловались на шакалов, которых замечали возле жилых домов, в местах отдыха и на дворах. Кроме того, дикие животные наносят ущерб посевам. Жителей области призвали соблюдать правила безопасности во время охоты с учетом ограничений военного положения.

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Реакция зоозащитников

Разрешение на охоту вызвало резкую реакцию зоозащитников. Волонтер Яна Титаренко обвинила областные власти в безразличии к животным, которые и без того страдают из-за войны. Также активистка поставила под сомнение достоверность данных об увеличении численности хищников.

Она раскритиковала решение разрешить охоту во время полномасштабного вторжения. По её мнению, желающих охотиться следовало бы в первую очередь проверить на предмет возможности прохождения военной службы.

"На основании поддельных документов о численности вы даете разрешение на убийство животных, которые и так страдают из-за войны? А о людях вы подумали? Как сейчас население воспринимает звуки выстрелов?", — говорится в посте Титаренко.

Как отреагировали соцсети

Под постом зоозащитницы пользователи соцсетей в основном раскритиковали разрешение на охоту. Люди возмущаются тем, что во время войны, когда ежедневно раздаются взрывы, в области ещё и разрешают использовать охотничье оружие. Некоторые называют такое решение жестоким по отношению к животным, которые также страдают от боевых действий.

"У нас, к сожалению, тоже дали разрешение, Березовка... Вокруг столько горя, смертей, а им бы только кого-нибудь убить, побегать", — написала одна из комментаторов.

Комментарий под постом Яны Титаренко. Фото: скриншот из Facebook

К обсуждению присоединился и эколог Иван Русев. Он раскритиковал охоту не только из-за войны, но и из-за сложной экологической ситуации в дельте Днестра, где наблюдается критическая нехватка воды.

"Охота на животных, когда в дельте Днестра кризис из-за критической нехватки воды в Днестре, а также охота во время войны — это варварство и аморальные поступки не только охотников, но и самой преступной власти", — написал Иван Русев.

Комментарий эколога Ивана Русева. Фото: скриншот из Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, территория Одесского зоопарка оказалась под угрозой застройки. Застройщик уже несколько лет претендует на землю, где может появиться отель или другой объект. Зоопарк переживает сложные времена, а средств на расширение вольеров и содержание территории не хватает.

Также Новини.LIVE писали, что весной в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно гнездиться.