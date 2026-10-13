Полювання в Одеській області 2026–2027: де дозволили

Вовк лежить на землі. Фото ілюстративне: КУ "Одеський зоопарк"

На Одещині погодили проведення полювання одразу в семи районах області. Посадовці пояснюють це збільшенням кількості диких хижаків та загрозою для людей і господарств. Однак рішення вже викликало обурення серед захисників тварин. Вони поставили під сумнів наведені владою дані та нагадала про небезпеку пострілів під час війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та на волонтерку Яну Тітаренко.

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Де дозволили полювання

В Одеській області погодили проведення полювання в сезоні 2026–2027 років. Відповідний спільний наказ видали Одеська обласна військова адміністрація та оперативно-тактичне угруповання "Одеса". Полювати дозволили в семи районах:

Березівському;

Білгород-Дністровському;

Одеському;

Роздільнянському;

Ізмаїльському;

Подільському;

Болградському.

В ОВА пояснили, що таке рішення ухвалили через збільшення кількості диких тварин. За даними адміністрації, останніми роками популяція хижих м'ясоїдних тварин в області зросла приблизно на 30%, а хижих хутрових — у півтора раза. Йдеться про лисиць, вовків, шакалів та єнотоподібних собак.

Посадовці стверджують, що це створює небезпеку для людей, домашніх тварин і сільського господарства. Зокрема, жителі громад неодноразово скаржилися на шакалів, яких помічали біля житлових будинків, у місцях відпочинку та на подвір'ях. Також дикі тварини завдають шкоди посівам. Жителів області закликали дотримуватися правил безпеки під час полювання з урахуванням обмежень воєнного стану.

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Реакція зоозахисників

Дозвіл на полювання викликав різку реакцію зоозахисників. Волонтерка Яна Тітаренко звинуватила обласну владу в байдужості до тварин, які й без того страждають через війну. Також активістка поставила під сумнів достовірність даних про збільшення чисельності хижаків.

Вона розкритикувавши рішення дозволити полювання під час повномасштабного вторгнення. На її думку, охочих полювати варто було б передусім перевірити щодо можливості проходження військової служби.

"На підставі липових паперів про чисельність ви даєте дозвіл на вбивство тварин, які і так страдають через війну? А про людей ви подумали? Як зараз населення сприймає звуки пострілів?", — йдеться у дописі Тітаренко.

Як відреагували соцмережі

Під дописом зоозахисниці користувачі соцмереж переважно розкритикували дозвіл на полювання. Люди обурюються, що під час війни, коли щодня лунають вибухи, в області ще й дозволяють використовувати мисливську зброю. Дехто називає таке рішення жорстоким щодо тварин, які також страждають від бойових дій.

"У нас, на жаль, теж дали дозвіл, Березівка... Навкруги стільки горя, смертей, а їм би тільки повбивати когось, побігати", — написала одна із коментаторок.

Коментар під дописом Яни Тітаренко. Фото: скриншот із Facebook

До обговорення долучився й еколог Іван Русєв. Він розкритикував полювання не лише через війну, а й через складну екологічну ситуацію в дельті Дністра, де спостерігається критична нестача води.

"Полювання на тварин, коли в дельті Дністра криза із-за критичної нестачі води в Дністрі, а також полювання під час війни — це дикунство і аморальні вчинки не тільки мисливців, але і самої злочинної влади", — написав Іван Русєв.



Коментар еколога Івана Русева. Фото: скриншот із Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, територія Одеського зоопарку опинилася під загрозою забудови. Забудовник вже кілька років претендує на землю, де може з’явитися готель або інший об’єкт. Звіринець переживає складні часи, а коштів на розширення вольєрів і підтримку території бракує.

Також Новини.LIVE писали, що навесні у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.