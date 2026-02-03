Скандал в Одесской опере во время концерта

Певец Артем Пивоваров в Оперном театре. Фото: скриншот из видео

В Одессе в Оперном театре состоялись два концерта известного украинского артиста. Однако поведение певца во время выступления вызвало громкий скандал. Видео с выступления быстро разошлось по соцсетям и вызвало массовое возмущение. Пользователи считают увиденное неуважением к одной из главных культурных достопримечательностей города.

Свое возмущение пользователи соцсетей выразили под одним из видео.

Реклама

Читайте также:

Скандал в Опере

Во время концерта певец Артем Пивоваров передвигался по балконам и ложам Одесского национального академического театра оперы и балета. Момент зафиксировали на видео зрители, после чего запись начали активно распространять в соцсетях. Реакция пользователей оказалась резко негативной. В сообщениях люди возмущаются такому поведению. Одесситы отмечают, что такие действия неприемлемы для исторического здания мирового значения, которое пережило не одну реставрацию.

Реакция горожан на концерт. Фото: скриншот

Комментарии под видео артиста. Фото: скриншот

Многие пишут об унижении статуса театра и отсутствии уважения к культурному наследию. Часть комментаторов также высказывает претензии к организаторам мероприятия и администрации площадки. По их мнению, подобные действия не должны были быть разрешены в зале, где действуют особые правила сохранения интерьера. Официальной реакции от театра или артиста пока нет.

Одесситы выразили возмущение относительно концерта. Фото: скриншот

Одесситы о поведении артиста. Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали о том, что едва не сорвался концерт группы "Антитела" из-за отключения света. Также мы писали о том, что участница Нацотбора прокомментировала прогнозы букмекеров относительно Евровидения.