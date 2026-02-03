Видео
Україна
Видео

Скандал с Пивоваровым — одесситы возмущены концертом в оперном

Дата публикации 3 февраля 2026 09:29
Скандал в Одесской опере во время концерта
Певец Артем Пивоваров в Оперном театре. Фото: скриншот из видео

В Одессе в Оперном театре состоялись два концерта известного украинского артиста. Однако поведение певца во время выступления вызвало громкий скандал. Видео с выступления быстро разошлось по соцсетям и вызвало массовое возмущение. Пользователи считают увиденное неуважением к одной из главных культурных достопримечательностей города.

Свое возмущение пользователи соцсетей выразили под одним из видео.

@_portal__

Odesa Day 1.Done ✅ Артем как всегда-энергия,драйв и немного паркура #pivovarovmusic

♬ оригинальный звук - PIVOVAROV_PORTAL_FAN

Скандал в Опере

Во время концерта певец Артем Пивоваров передвигался по балконам и ложам Одесского национального академического театра оперы и балета. Момент зафиксировали на видео зрители, после чего запись начали активно распространять в соцсетях. Реакция пользователей оказалась резко негативной. В сообщениях люди возмущаются такому поведению. Одесситы отмечают, что такие действия неприемлемы для исторического здания мирового значения, которое пережило не одну реставрацию.

Реакція одеситів на концерт Пивоварова
Реакция горожан на концерт. Фото: скриншот
Скандал в одеській Опері
Комментарии под видео артиста. Фото: скриншот

Многие пишут об унижении статуса театра и отсутствии уважения к культурному наследию. Часть комментаторов также высказывает претензии к организаторам мероприятия и администрации площадки. По их мнению, подобные действия не должны были быть разрешены в зале, где действуют особые правила сохранения интерьера. Официальной реакции от театра или артиста пока нет.

Реакція одеситів на концерт Пивоварова
Одесситы выразили возмущение относительно концерта. Фото: скриншот
Реакція одеситів на концерт Пивоварова
Одесситы о поведении артиста. Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали о том, что едва не сорвался концерт группы "Антитела" из-за отключения света. Также мы писали о том, что участница Нацотбора прокомментировала прогнозы букмекеров относительно Евровидения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
