Скандал в Одеській опері під час концерту

Співак Артем Пивоваров в Оперному театрі. Фото: скриншот з відео

В Одесі в Оперному театрі відбулися два концерти відомого українського артиста. Однак поведінка співака під час виступу спричинила гучний скандал. Відео з виступу швидко розійшлося соцмережами та викликало масове обурення. Користувачі вважають побачене неповагою до однієї з головних культурних пам’яток міста.

Своє обурення користувачі соцмереж висловили під одним із відео.

Скандал в Опері

Під час концерту співак Артем Пивоваров пересувався по балконах та ложах Одеського національного академічного театру опери та балету. Момент зафіксували на відео глядачі, після чого запис почали активно поширювати в соцмережах. Реакція користувачів виявилася різко негативною. У дописах люди обурються такій поведінці. Одесити наголошують, що такі дії є неприйнятними для історичної будівлі світового значення, яка пережила не одну реставрацію.

Реакція містян на концерт. Фото: скриншот

Коментарі під відео артиста. Фото: скриншот

Багато хто пише про приниження статусу театру та відсутність поваги до культурної спадщини. Частина коментаторів також висловлює претензії до організаторів заходу та адміністрації майданчика. На їхню думку, подібні дії не мали бути дозволені в залі, де діють особливі правила збереження інтер’єру. Офіційної реакції від театру або артиста наразі немає.

Одесити висловили обурення щодо концерту. Фото: скриншот

Одесити про поведінку артиста. Фото: скриншот

