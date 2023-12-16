Скандал в Николаеве — митингующих не пустили в укрытие во время тревоги

Люди пытаются попасть в укрытие в Николаеве. Фото: скриншот

В Николаеве охранник мэрии не впустил митингующих в укрытие во время воздушной тревоги. Люди пытались попасть в безопасное место, но мужчина не открывал дверь.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В субботу, 16 декабря, в Николаеве прошел митинг "Деньги на ВСУ". Во время проведения акции в городе была объявлена воздушная тревога. Сотрудники полиции диалога порекомендовали митингующим либо пройти в укрытие, либо разойтись. Оказалось, что мэрия, в которой есть защитное сооружение — закрыта. Попытки достучаться до охранников, которые были внутри оказались тщетными. Впоследствии охранник открыл дверь и сказал, что тревогу уже отбили и снова закрылся в здании. Как-то прокомментировать, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался. Возмущенные горожане пообещали обратиться с заявлением в полицию.

Напомним, в Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое укрытие, над ними сбили ракету. Мама детей была уверена, что они в безопасности, потому что звонили по телефону, находясь у хранилища. Однако впоследствии набрали уже в истерике. Мать пожаловалась директору заведения, однако заявила, что не пустила их, потому что у других школьников могла быть аллергия на пса.

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