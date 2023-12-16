Скандал у Миколаєві — мітингувальників не впустили в укриття під час тривоги

Люди намагаються потрапити в укриття у Миколаєві. Фото: скриншот

У Миколаєві охоронець мерії не впустив мітингувальників до укриття під час повітряної тривоги. Люди намагалися потрапити у безпечне місце, але чоловік не відчиняв двері.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Деталі скандалу у Миколаєві

У суботу, 16 грудня, у Миколаєві відбувся мітинг "Гроші на ЗСУ". Під час проведення акції у місті було оголошено повітряну тривогу. Співробітники поліції діалогу порекомендували мітингувальникам або пройти в укриття, або розійтися. Виявилося, що мерія, у якій є захисна споруда – зачинена. Спроби достукатися до охоронців, які були всередині виявилися марними. Згодом охоронець відчинив двері, та сказав, що тривогу вже відбили й знову закрився у будівлі. Якось прокоментувати те, що він не відчинив двері раніше, під час тривоги, він відмовився. Обурені городяни пообіцяли звернутися із заявою до поліції.

Нагадаємо, у Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету. Мама дітей була впевнена, що вони в безпеці, бо телефонували їй, перебуваючи біля сховища. Однак згодом набрали вже в істериці. Мати поскаржилася директорці закладу, однак та заявила, що не пустила їх, бо в інших школярів могла бути алергія на пса.

Також ми повідомляли, що Російські окупанти здійснили атаку по лікарні у Херсоні безпілотниками типу Shahed. Внаслідок обстрілу постраждав лікар. У нього вогнепально-осколкове поранення ноги.