Одесский зоопарк оказался в центре скандала: в каком состоянии находятся животные

Главный вход в Одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Скандалы вокруг Одесского зоопарка не утихают. Митинги, проверки и видео в интернете, в которых рассказывается о ненадлежащих условиях содержания животных, продолжают привлекать внимание общественности. Но так ли всё на самом деле, как пытаются преподнести одесситам? Чем сегодня живёт зоопарк и в каком состоянии находятся животные?

Журналисты Новини.LIVE разбирались в проблемах коммунального предприятия "Одесский зоопарк".

Состояние животных

Скандалы вокруг Одесского зоопарка не утихают уже более года. Периодически в интернете появляются видео, на которых показывают истощённых или раненых животных, живущих в зоопарке. Однако зачастую эти ролики не соответствуют действительности, а некоторые из них сняты несколько лет назад. Руководство коммунального учреждения уверяет, что сегодня животные не нуждаются ни в чем дополнительном: корма достаточно, есть все необходимое, в том числе медикаменты.

"Мы их хорошо кормим, разнообразными рационами. Они получают своевременную и квалифицированную ветеринарную помощь, если это необходимо, а также заботливый уход. Всё это у животных есть. И в большинстве своём эти животные здоровы и благополучны. То, о чём кричали наши активисты, что в Одесском зоопарке за год и три месяца умерло 41 животное. Подумайте о том, что у нас коллекция из 1600–1700 животных", — говорит заместитель директора КУ "Одесский зоопарк" Игорь Биляков.

Игорь Биляков о состоянии животных. Фото: Новини.LIVE

Что же касается слонихи Венди, которая якобы больна, то оказалось, что всё совсем не так, как может показаться на первый взгляд. Более того, сейчас для неё собирают средства, чтобы приобрести специальное оборудование для подстригания ногтей. Такой прибор стоит довольно дорого.

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"Слониха не больна. Просто она уже очень пожилая, она стареет. И у нее есть проблема с ногтями. Мы сейчас работаем над тем, чтобы изготовить для неё специальный станок для обработки ногтей, он довольно дорогой", — комментирует Игорь Биляков.

Информационная табличка об азиатском слоне. Фото: Новини.LIVE

А вот что касается состояния горного козла, видео с которым сейчас набирает популярность в социальных сетях, то, как оказалось, авторы забыли указать его возраст. Животные, как и люди, имеют свой срок жизни, и часто, чем ближе его конец, тем хуже они выглядят.

"Его состояние также связано с возрастом. Такие животные живут от 10 до 15 лет, нашему козлу уже 13 лет. Он очень пожилой, и как очень-очень пожилой человек, который тоже выглядит уже не очень, так и животные", — объясняет заместитель директора КУ "Одесский зоопарк".

Горный козел в одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Финансирование зоопарка

Одесский зоопарк содержится за счет городского бюджета, однако часть доходов учреждение получает самостоятельно — в частности, от продажи входных билетов. В то же время для ряда льготных категорий посещение остается бесплатным: речь идет о детях из многодетных семей, ветеранах и людях с инвалидностью. Соответственно, зоопарк не может быть самоокупаемым без повышения цен.

"Нужно повышать цену входного билета. Но повышать сегодня цену входного билета со 150 гривен до 500 или до 300 — это будет нерентабельно, это будет очень негативно воспринято людьми. И учитывая сегодняшние времена, у нас идет война, я считаю, что это будет неправильное решение", — отмечает депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова.

Анастасия Большедворова о самоокупаемости зоопарка. Фото: Новини.LIVE

Помимо ежедневного содержания животных, зоопарк нуждается в обновлении инфраструктуры и дополнительном финансировании. Из шести гектаров территории зоопарк использует лишь четыре, поэтому сейчас рассматривается возможность расширения вольеров. Также речь идет об обустройстве коммуникаций и реализации отдельных проектов для животных. Часть средств планируется направить на новый вольер для сервалов, расширение пространства для леопардов и другие нужды учреждения. Сегодня речь идет о развитии зоопарка, чего было бы невозможно добиться, если бы средств не хватало на содержание животных.

"Чтобы не хватало на лекарства, чтобы животному, грубо говоря, нужен был какой-то укол, а его нет — ни разу с таким вопросом ко мне, как к депутату, не обращались сотрудники зоопарка. Однако, конечно, есть определенное количество лекарств, которые всегда необходимы. Поэтому если кто-то хочет нам помочь, мы можем составить этот список нужных вещей для животных, и эта помощь никогда не будет лишней", — рассказывает Анастасия Большедворова.

Посетители зоопарка. Фото: Новини.LIVE

Атаки на одесский зоопарк

Депутат и сотрудники зоопарка уверены, что информационные атаки на зоопарк осуществляются не просто так. Сегодня делается всё, чтобы не дать коммунальному учреждению полноценно работать. За запросами, жалобами в правоохранительные органы, митингами и видеороликами в социальных сетях, по их мнению, кто-то стоит. Причина всего этого, по мнению Анастасии Большедворовой, — земля практически в центре города, на которой сегодня находятся животные.

"Построить здесь какой-нибудь отельчик — это прекрасная идея. Еще одна очень хорошая идея — торговать животными на черном рынке. Это на самом деле очень распространенная практика. А зоопарк — прекрасный инструмент для того, чтобы этим заниматься и зарабатывать деньги. Я считаю, что это рейдерский захват. Цель — что-то здесь построить — абсолютно логична, явна и неприкрыта", — подчеркивает Анастасия Большедворова.

Территория зоопарка. Фото: Новини.LIVE

По словам депутата, количество людей, обеспокоенных жизнью животных в Одесском зоопарке, с каждым месяцем растет. В то же время фактически помочь зоопарку некому. Причем речь идет даже не о финансовой поддержке. Заявления на камеру есть — а дальше дело почему-то не сдвигается с мертвой точки.

"В этом году у нас также проходило заседание рабочей группы, на которое пришли активисты. И они же предложили — такая у них была инициатива, громко заявлять перед камерами, — давайте хотя бы устроим субботник в зоопарке. Идея неплохая. Окей, устраиваем субботник. Было объявлено как минимум три субботника, на которые ни разу эти активисты не пришли", — рассказывает депутат Одесского городского совета.

Также одним из ключевых вопросов для дальнейшей работы зоопарка остается поиск нового руководителя. По словам Анастасии Большедворовой, из-за затянувшегося конфликта и общественного резонанса вокруг учреждения найти человека, который согласится возглавить заведение, будет сложно.

"Прежде всего, нужно найти директора — человека, который захочет быть директором Одесского зоопарка. Учитывая сегодняшние события, никто же не хочет быть директором. Даже если мы объявим конкурс, никто не придет", — говорит Анастасия Большедворова.

Фламинго в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Похоже, ставить точку в истории вокруг Одесского зоопарка ещё рано. Ситуация не настолько критична, как может показаться, однако проблем действительно хватает. Зоопарку необходимо финансирование, новые вольеры и постоянный руководитель, а животным — надлежащий уход, любовь и спокойствие.

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