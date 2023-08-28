Скандал с исполнителем песен Цоя: после Львова ему не дают петь в Одессе

Парень, исполнявший на улицах Львова песни Виктора Цоя. Фото: скриншот

17-летний парень из Одессы, попавший в скандал после того, как спел во Львове песни Цоя, не может спокойно выступать и на Дерибасовской. Местные патрульные сделали ему замечание.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Песни Виктора Цоя не хотят слушать на улицах Одессы. По крайней мере, такова была реация тамошних полицейских на исполнение песен рок-музыканта.

Как сообщается, к исполнителю подошли патрульные и попросили прекратить петь на русском языке. Правоохранители предупредили юношу, что в следующий раз подойдет "кто-то другой" и разговор сложится по-другому.

Отметим, в Государственном агентстве Украины по искусствам и художественному образованию заявили, что советский рок-музыкант Виктор Цой не включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Поэтому его песни и творчество не подлежат запрету на публичное исполнение в Украине.

Напомним, 2 мая во Львове возник языковой скандал. Несовершеннолетний парень исполнял в центре города русские песни и обругал народную депутатку Наталью Пипу, сделавшую ему замечание.

Однако вскоре молодой певец записал видео с извинениями перед народной депутатом и жителями Львова.