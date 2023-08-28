Скандал з виконавцем пісень Цоя: після Львова йому не дають співати в Одесі
17-річний хлопець з Одеси, який потрапив у скандал після того, як заспівав у Львові пісні Цоя, не може спокійно виступати на Дерибасівській. Місцеві патрульні зробили йому зауваження.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Скандал з піснями Цоя
Пісні Віктора Цоя не хочуть чути на вулицях Одеси. Принаймні така була реація тамтешніх поліціянтів на виконання пісень рок-музиканта.
Яке повідомляється, до виконавця підійшли патрульні та попросили припинити співати російською мовою. Правоохоронці попередили юнака, що наступного разу підійде "хтось інший" і розмова складеться інакше.
Зауважимо, у Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти заявили, що радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Тому його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання в Україні.
Нагадаємо, 2 травня, у Львові виник мовний скандал. Неповнолітній хлопець виконував у центрі міста російські пісні та облаяв народну депутатку Наталію Піпу, яка зробила йому зауваження.
Проте незабаром молодий співак записав відео з вибаченням перед народною депутаткою та жителями Львова.