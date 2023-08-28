Скандал з виконавцем пісень Цоя: після Львова йому не дають співати в Одесі

Хлопець, який виконував на вулицях Львова пісні Віктора Цоя. Фото: скриншот

17-річний хлопець з Одеси, який потрапив у скандал після того, як заспівав у Львові пісні Цоя, не може спокійно виступати на Дерибасівській. Місцеві патрульні зробили йому зауваження.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Скандал з піснями Цоя

Пісні Віктора Цоя не хочуть чути на вулицях Одеси. Принаймні така була реація тамтешніх поліціянтів на виконання пісень рок-музиканта.

Яке повідомляється, до виконавця підійшли патрульні та попросили припинити співати російською мовою. Правоохоронці попередили юнака, що наступного разу підійде "хтось інший" і розмова складеться інакше.

Зауважимо, у Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти заявили, що радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Тому його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання в Україні.

Нагадаємо, 2 травня, у Львові виник мовний скандал. Неповнолітній хлопець виконував у центрі міста російські пісні та облаяв народну депутатку Наталію Піпу, яка зробила йому зауваження.

Проте незабаром молодий співак записав відео з вибаченням перед народною депутаткою та жителями Львова.