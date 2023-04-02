Скандальная экспограничница Иванна Плантовская покинула Одессу
Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская решила покинуть Одессу. Девушка приняла решение уехать за границу.
Об этом она написала в соцсетях.
Девушка рассказала в соцсети, что в Одессу приехала четыре года назад с одним чемоданом и никого не зная в этом городе.
Затем она заявила, что всех нужных ей вершин уже добилась, а теперь она начинает "новую страницу своей жизни". При этом причин своего переезда не назвала, пообещав рассказать впоследствии.
"Меняю свои привычные номерные знаки IVANKA на номера другой страны. Но моя Украина в сердце навсегда", — рассказала Плантовская.
Напомним, скандальную пограничницу Иванну Плантовскую уволили с военной службы.
Девушка кичилась в соцсетях отдыхом в Париже, за что была переведена из Одессы в Житомир.
В конце января она была уволена с военной службы, сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.