Скандальна експрикордонниця Іванна Плантовська залишила Одесу

Іванна Плантовська виїхала з України за кордон

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська вирішила залишити Одесу. Дівчина прийняла рішення виїхати за кордон.

Про це вона написала у соціальних мережах.

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Дівчина розповіла в соцмережі, що до Одеси приїхала чотири роки тому з однією валізою та нікого не знаючи в цьому місті.

Потім вона заявила, що всіх потрібних їй вершин уже досягла, а тепер вона починає "нову сторінку свого життя". При цьому причини свого переїзду не назвала, пообіцявши розповісти згодом.

"Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя матуся Україна в серці назавжди", — розповіла Плантовська.

Нагадаємо, скандальну прикордонницю Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

Дівчина хизувалась у соцмережах відпочинком в Парижі, за що була переведена з Одеси до Житомира.

Наприкінці січня вона була звільнена з військової служби, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.