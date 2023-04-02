Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Скандальна експрикордонниця Іванна Плантовська залишила Одесу arrow

Скандальна експрикордонниця Іванна Плантовська залишила Одесу

2 квітня 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Скандальна експрикордонниця Іванна Плантовська залишила Одесу
Іванна Плантовська виїхала з України за кордон
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська вирішила залишити Одесу. Дівчина прийняла рішення виїхати за кордон.

Про це вона написала у соціальних мережах.

Читайте також:

Дівчина розповіла в соцмережі, що до Одеси приїхала чотири роки тому з однією валізою та нікого не знаючи в цьому місті. 

Потім вона заявила, що всіх потрібних їй вершин уже досягла, а тепер вона починає "нову сторінку свого життя". При цьому причини свого переїзду не назвала, пообіцявши розповісти згодом.

"Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя матуся Україна в серці назавжди", — розповіла Плантовська.

Нагадаємо,  скандальну прикордонницю Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

Дівчина хизувалась у соцмережах відпочинком в Парижі, за що була переведена з Одеси до Житомира.

Наприкінці січня вона була звільнена з військової служби, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB