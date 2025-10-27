Видео
Україна
Скандальную экс-нардепа из Николаева сняли с самолета в Молдове

Скандальную экс-нардепа из Николаева сняли с самолета в Молдове

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 15:10
обновлено: 15:59
Экс-нардепа Ирину Кормышкину из Николаева сняли с самолета в Кишиневе
Экс-нардеп Ирина Кормышкина. Фото: Ирина Кормышкина/Facebook

В Молдове с самолета сняли бывшего народного депутата из Николаева Ирину Кормышкину вместе с мужем и сыном. Инцидент произошел после конфликта между ее мужем и стюардессой. Известно, что муж экс-нардепа имеет проблемы с законом в Украине, а сама Кормышкина недавно потеряла мандат.

Об этом сообщило издание UNN.

Читайте также:

Детали инцидента

В Кишиневском аэропорту произошел инцидент с участием бывшего народного депутата из Николаева Ирины Кормышкиной. Ее, мужа Юрия Кормышкина и сына сняли с рейса в Вену. Причиной стала неадекватная реакция мужа на слова стюардессы. Она сделала ему замечание, что во время взлета нельзя говорить по телефону. В ответ мужчина начал спорить, и капитан после разговора с семьей решил высадить пассажиров из самолета.

Юрий Кормышкин ранее получил подозрение от НАБУ в отмывании более 20 млн грн и имел ограничения на выезд за пределы Николаевской и Одесской областей. Впоследствии он признал вину и согласился перечислить 2 млн грн на нужды ВСУ.

Что известно об Ирине Кормышкиной

Ирина Кормышкина - бывший народный депутат из Николаева. В октябре 2024 года ей объявили подозрение в незаконном обогащении. Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства, которое предоставили Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года Кормышкиной сообщили еще одно подозрение — во внесении недостоверных данных в декларации. Следствие выяснило, что она не указала дом и землю под Одессой стоимостью более 17 млн грн. В феврале Верховная Рада досрочно прекратила ее депутатские полномочия.

Напомним, мы сообщали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Евгению Шевченко. Также мы писали, что депутат Черновол отказалась от мандата.

Одесса Молдова Николаев нардепы Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
