Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скандальну екснардепку з Миколаєва зняли з літака у Молдові

Скандальну екснардепку з Миколаєва зняли з літака у Молдові

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 15:10
Оновлено: 15:10
Екснардепку Ірину Кормышкіну з Миколаєва зняли з літака в Кишиневі
Екснардепка Ірина Кормишкіна. Фото: Ірина Кормишкіна/Facebook

У Молдові з літака зняли колишню народну депутатку з Миколаєва Ірину Кормишкіну разом із чоловіком і сином. Інцидент стався після конфлікту між її чоловіком і стюардесою. Відомо, що чоловік екснардепки має проблеми із законом в Україні, а сама Кормышкіна нещодавно втратила мандат.

Про це повідомило видання UNN.

Реклама
Читайте також:

Деталі інциденту

У Кишинівському аеропорту стався інцидент за участі колишньої народної депутатки з Миколаєва Ірини Кормишкіної. Її, чоловіка Юрія Кормишкіна та сина зняли з рейсу до Відня. Причиною стала неадекватна реакція чоловіка на слова стюардеси. Вона зробила йому зауваження, що під час зльоту не можна говорити телефоном. У відповідь чоловік почав сперечатися, і капітан після розмови з родиною вирішив висадити пасажирів із літака.

Юрій Кормышкін раніше отримав підозру від НАБУ у відмиванні понад 20 млн грн і мав обмеження на виїзд за межі Миколаївської та Одеської областей. Згодом він визнав провину та погодився перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Що відомо про Ірину Кормышкіну

Ірина Кормышкіна — колишня народна депутатка з Миколаєва. У жовтні 2024 року їй оголосили підозру в незаконному збагаченні. Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого поручительства, яке надали Давид Арахамія та Віталій Кім.

У січні 2025 року Кормышкіній повідомили ще одну підозру — у внесенні недостовірних даних до декларації. Слідство з’ясувало, що вона не вказала будинок і землю під Одесою вартістю понад 17 млн грн. У лютому Верховна Рада достроково припинила її депутатські повноваження.

Нагадаємо, ми повідомляли, що НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу Євгенію Шевченку. Також ми писали, що депутатка Чорновол відмовилася від мандату.

Одеса Молдова Миколаїв нардепи Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації