Екснардепку Ірину Кормышкіну з Миколаєва зняли з літака в Кишиневі

Екснардепка Ірина Кормишкіна. Фото: Ірина Кормишкіна/Facebook

У Молдові з літака зняли колишню народну депутатку з Миколаєва Ірину Кормишкіну разом із чоловіком і сином. Інцидент стався після конфлікту між її чоловіком і стюардесою. Відомо, що чоловік екснардепки має проблеми із законом в Україні, а сама Кормышкіна нещодавно втратила мандат.

Деталі інциденту

У Кишинівському аеропорту стався інцидент за участі колишньої народної депутатки з Миколаєва Ірини Кормишкіної. Її, чоловіка Юрія Кормишкіна та сина зняли з рейсу до Відня. Причиною стала неадекватна реакція чоловіка на слова стюардеси. Вона зробила йому зауваження, що під час зльоту не можна говорити телефоном. У відповідь чоловік почав сперечатися, і капітан після розмови з родиною вирішив висадити пасажирів із літака.

Юрій Кормышкін раніше отримав підозру від НАБУ у відмиванні понад 20 млн грн і мав обмеження на виїзд за межі Миколаївської та Одеської областей. Згодом він визнав провину та погодився перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Що відомо про Ірину Кормышкіну

Ірина Кормышкіна — колишня народна депутатка з Миколаєва. У жовтні 2024 року їй оголосили підозру в незаконному збагаченні. Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого поручительства, яке надали Давид Арахамія та Віталій Кім.

У січні 2025 року Кормышкіній повідомили ще одну підозру — у внесенні недостовірних даних до декларації. Слідство з’ясувало, що вона не вказала будинок і землю під Одесою вартістю понад 17 млн грн. У лютому Верховна Рада достроково припинила її депутатські повноваження.

Нагадаємо, ми повідомляли, що НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу Євгенію Шевченку. Також ми писали, що депутатка Чорновол відмовилася від мандату.