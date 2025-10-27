Екснардепку Ірину Кормышкіну з Миколаєва зняли з літака в Кишиневі

Скандальну екснардепку з Миколаєва зняли з літака у Молдові
У Молдові з літака зняли колишню народну депутатку з Миколаєва Ірину Кормишкіну разом із чоловіком і сином. Інцидент стався після конфлікту між її чоловіком і стюардесою. Відомо, що чоловік екснардепки має проблеми із законом в Україні, а сама Кормышкіна нещодавно втратила мандат.
Про це повідомило видання UNN.
Деталі інциденту
У Кишинівському аеропорту стався інцидент за участі колишньої народної депутатки з Миколаєва Ірини Кормишкіної. Її, чоловіка Юрія Кормишкіна та сина зняли з рейсу до Відня. Причиною стала неадекватна реакція чоловіка на слова стюардеси. Вона зробила йому зауваження, що під час зльоту не можна говорити телефоном. У відповідь чоловік почав сперечатися, і капітан після розмови з родиною вирішив висадити пасажирів із літака.
Юрій Кормышкін раніше отримав підозру від НАБУ у відмиванні понад 20 млн грн і мав обмеження на виїзд за межі Миколаївської та Одеської областей. Згодом він визнав провину та погодився перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.
Що відомо про Ірину Кормышкіну
Ірина Кормышкіна — колишня народна депутатка з Миколаєва. У жовтні 2024 року їй оголосили підозру в незаконному збагаченні. Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого поручительства, яке надали Давид Арахамія та Віталій Кім.
У січні 2025 року Кормышкіній повідомили ще одну підозру — у внесенні недостовірних даних до декларації. Слідство з’ясувало, що вона не вказала будинок і землю під Одесою вартістю понад 17 млн грн. У лютому Верховна Рада достроково припинила її депутатські повноваження.
