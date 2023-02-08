Отмена льгот для игрового бизнеса: какие последствия – эксперт.

Кабмин изменил лишь один пункт закона об игорном бизнесе

В Украине отменили налоговые льготы для игорного бизнеса. Теперь эта сфера не будет находиться на упрощенной системе налогообложения, которая должна принести экономике миллиарды гривен. Однако мнения экспертов разошлись. Выиграет или проиграет государство от отмены льгот для игорного бизнеса?

В эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE эксперт в сфере туризма Фазиль Аскеров рассказал, чего ждать от нововведений.

— Ваше отношение к нововведениям и не станет ли это катализатором для того, чтобы игорный бизнес снова ушел в тень?

— Стоит отметить, что игровой бизнес не совсем вышел из тени. Проблема в том, что закон несовершенен. Его приняли с условием, что через год будут внесены поправки. Однако в ходе боевых действий в Украине никто о законе не вспомнил — поправки не внесли. Что было сделано сейчас: изменилась только одна норма закона, дающая 2% налога с оборота. Но если взглянуть на общее поступление от игрового бизнеса в размере 2,3 млрд грн, а по двум процентным пунктам поступлений было меньше 54 млн грн. То есть, это 2-5% от всей суммы, поэтому серьезно на бюджете это не скажется. Этого никто не заметит. Я абсолютно уверен, что по новой норме налогов соберут не более чем было при 2%. Поэтому это не изменит сложившуюся ситуацию. Раньше игровой бизнес платил 2% налога от оборота, а теперь будет платить 18% прибыли. В казино есть множество способов показать ту прибыль, которую он считает нужным. Проще говоря, этих 54 млн это столько в час должны платить все игровые залы Украины, если будут правильные нормы закона. Понимаете на час, а не на год.

— Если не будет существенных отчислений в бюджет, зачем принимались эти изменения?

— Часто, думаю, и в этом случае, народные депутаты используют нормы для собственного пиара. Автор изменения закона господин Железняк был автором пункта "Закона об игровом бизнесе", где предполагалось расположение игровых клубов в 500 метрах от учебных заведений. Что такое 500 метров? Это целый исторический квартал, поэтому многие гостиницы могут упустить возможность развивать свой бизнес. Чем больше в законе неточных формулировок, ты больше оснований для коррупционных схем.

— Какая сейчас ситуация с игорным бизнесом в Одесской области? Как сильно эта сфера пострадала?

— Разумеется, война влияет. Потому что есть комендантский час — количество потребителей услуг сокращается, потому что люди, которые могли бы приезжать вечером поиграть, не могут этого сделать. Во-вторых, многие залы открывались с расчетом на туристов. Сегодня туристов нет, нет такого посетителя из стран, на которые мы рассчитывали: Турция и Арабские страны. В-третьих, бизнес неактивен. Многие предприниматели уехали из города на данный момент, поэтому небольшое количество желающих поиграть.

Однако за последние два года и даже во время войны открылось несколько игровых залов. Конечно, нет больших казино, с шоу-программами и активным промоушеном. С другой стороны, всегда есть возможность работы подпольных залов, ведь правоохранительные органы заняты другим. К сожалению, после принятия закона о легализации игрового бизнеса не удалось добиться 100%-го закрытия игровых заведений. Пока будет нелегальный бизнес, легальный не сможет конкурировать.

— Были планы открыть в Одесской области круглогодичный курорт с игорной зоной. На косе между озером Сасык и Черным морем. По вашему мнению, будет ли реализован этот проект после войны с учетом новых изменений?

— Мы не останавливаем работу над проектом "Дунайя", несмотря на войну. Было создано государственное предприятие, но его деятельность была приостановлена. Однако мы продолжаем переговоры с потенциальными инвесторами, с которыми договаривались еще до начала войны. Они не отказываются от своих намерений. Напротив, люди, которые были безразличны к этому проекту до войны, сейчас активизировались и проявляют большой интерес.

Я уверен, как только закончится военное положение в стране, к "Дунайе" мы вернемся, потому что это может быть одним из катализаторов развития экономики в регионе Бессарабии. Подчеркну, что это самый крупный проект игрового бизнеса не только в Украине, но и в Европе. У нас большое желание перенять пальму первенства у Батуми.

— То есть, изменение в норме закона не станет препятствием развитию проекта "Дунайя"?

— Нет, потому что по этому проекту будет принят отдельный закон Верховной Рады Украины "Об особой экономической зоне города-курорта Дунайя", где пропишут не только льготы. Будут другие нормы, которые обычно в мировой практике дают эффект привлечения крупных инвестиций. Потому что по стандартам, тот закон об игорном бизнесе, который есть сейчас, не способствует увеличению крупных инвестиций. Для этого требуются другие законы.

Кстати, в игровом бизнесе есть такой пункт, что в некоторых случаях руководство страны может принимать отдельный закон об отдельной экономической зоне для развития игорного бизнеса. И там написано, чем мы должны воспользоваться.