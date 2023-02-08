Скасування пільг для ігрового бізнесу: які наслідки - експерт.

Кабмін змінив лише один пункт закону про гральний бізнес

В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу. Відтепер ця сфера не перебуватиме на спрощеній системі оподаткування, що має принести економіці мільярди гривень. Проте думки експертів розійшлись. Виграє чи програє держава від скасування пільг для грального бізнесу?

В ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE експерт у сфері туризму Фазіль Аскеров розповів, чого чекати від нововведень.

— Ваше ставлення до нововведень і чи не стане це каталізатором для того, щоб гральний бізнес знову пішов у тінь?

— Варто відзначити, що гральний бізнес не зовсім то і вийшов з тіні. Проблема в тому, що закон недосконалий. Його прийняли з умовою, що через рік будуть внесені правки. Проте під час бойових дій в Україні ніхто про закон не згадав і поправки не внесли. Що було зроблено зараз: змінилась лише одна норма закону, котра дає 2% податку з обороту. Але якщо глянути на загальне надходження від грального бізнесу в розмірі 2, 3 млрд грн, а за двох відсотковим пунктом надходжень було менше ніж 54 млн грн. Тобто, це 2-5% від всієї суми, тому серйозно на бюджеті це не позначиться. Цього ніхто не помітить. Я абсолютно впевнений, що за новою нормою, податків зберуть не більше ніж було при 2%. Тому це не змінить наявну ситуацію. Раніше гральний бізнес сплачував 2% податку від обороту, а тепер сплачуватиме 18% від прибутку. В казино є безліч способів показати той прибуток, який він вважає за потрібне. Простіше кажучи, цих 54 млн це стільки на годину мають платити всі ігрові зали України, якщо будуть правильні норми закону. Розумієте, на годину, а не на рік.

— Якщо не буде суттєвих відрахувань до бюджету, для чого ухвалювалися ці зміни?

— Часто, гадаю, що й в цьому випадку, народні депутати використовують норми для власного піару. Автор зміни закону пан Железняк був автором пункту "Закон про гральний бізнес", де передбачалося розташування ігрових клубів у 500 метрах від навчальних закладів. Що таке 500 метрів? Це цілий історичний квартал, тому багато готелів можуть втратити можливість розвивати свій бізнес. Чим більше в законі неточних формулювань, тим більше підстав для корупційних схем.

— Яка нині ситуація з гральним бізнесом на Одещині? Наскільки сильно ця сфера постраждала?

— Звісно, війна впливає. Бо є комендантська година — кількість споживачів послуг скорочується, бо люди, які могли б приїздити ввечері пограти, не можуть цього зробити. По-друге, багато залів відкривались з розрахунком на туристів. Сьогодні туристів немає, немає такого відвідувача з тих країн, на які ми розраховували: Туреччина та Арабські країни. По-третє, бізнес неактивний. Багато підприємців виїхали з міста на цей момент, тому невелика кількість охочих пограти.

Однак, за останні два роки та навіть під час війни відкрилось кілька ігрових залів. Звісно, немає великих казино, з шоу-програмами та активним промоушеном. З іншого боку, завжди є можливість роботи підпільних залів, адже правоохоронні органи зайняті іншим. На жаль, і після ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу не вдалося досягти 100% закриття ігрових закладів. Поки буде нелегальний бізнес, легальний не зможе конкурувати.

— Були плани відкрити на Одещині цілорічний курорт з гральною зоною. На косі між озером Сасик і Чорним морем. На вашу думку, чи буде реалізовано цей проєкт після війни з урахуванням нових змін?

— Ми не зупиняємо роботу над проєктом "Дунайя" попри війну. Було створено державне підприємство, але його діяльність призупинена. Одначе, ми продовжуємо переговори з потенційними інвесторами, з якими домовлялися ще до початку війни. Вони не відмовляються від своїх намірів. Навпаки — люди, які були байдужими до цього проєкту до війни, активізувались і проявляють великий інтерес.

Я впевнений, як тільки закінчиться воєнний стан, до "Дунайї" ми повернемось, бо це може бути одним з каталізаторів розвитку економіки в регіоні Бесарабії. Підкреслю, що це найбільший проєкт грального бізнесу не лише в Україні, а й у Європі. У нас є велике бажання перейняти пальму першості у Батумі.

— Тобто зміна в нормі закону не стане перепоною розвитку проєкту "Дунайя"?

— Ні, бо по цьому проєкту буде ухвалено окремий закон Верховної Ради України "Про особливу економічну зону міста-курорту "Дунайя", де пропишуть не лише пільги. Будуть інші норми, які зазвичай у світовій практиці дають ефект залучення великих інвестицій. Тому що за стандартами, той закон про гральний бізнес, який є зараз, не сприяє збільшенню великих інвестицій. Для цього потрібні інші закони.

До речі, в гральному бізнесі є такий пункт, що в деяких випадках керівництво країни може ухвалювати окремий закон про окрему економічну зону для розвитку грального бізнесу. І там написано, чим ми маємо скористатися.