Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров arrow

"Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

8 лютого 2023 17:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Скасування пільг для ігрового бізнесу: які наслідки - експерт.
Кабмін змінив лише один пункт закону про гральний бізнес
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу. Відтепер ця сфера не перебуватиме на спрощеній системі оподаткування, що має принести економіці мільярди гривень. Проте думки експертів розійшлись. Виграє чи програє держава від скасування пільг для грального бізнесу?

В ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE експерт у сфері туризму Фазіль Аскеров розповів, чого чекати від нововведень.

Читайте також:

— Ваше ставлення до нововведень і чи не стане це каталізатором для того, щоб гральний бізнес знову пішов у тінь?

— Варто відзначити, що гральний бізнес не зовсім то і вийшов з тіні. Проблема в тому, що закон недосконалий. Його прийняли з умовою, що через рік будуть внесені правки. Проте під час бойових дій в Україні ніхто про закон не згадав і поправки не внесли. Що було зроблено зараз: змінилась лише одна норма закону, котра дає 2% податку з обороту. Але якщо глянути на загальне надходження від грального бізнесу в розмірі 2, 3 млрд грн, а за двох відсотковим пунктом надходжень було менше ніж 54 млн грн. Тобто, це 2-5% від всієї суми, тому серйозно на бюджеті це не позначиться. Цього ніхто не помітить. Я абсолютно впевнений, що за новою нормою, податків зберуть не більше ніж було при 2%. Тому це не змінить наявну ситуацію. Раніше гральний бізнес сплачував 2% податку від обороту, а тепер сплачуватиме 18% від прибутку. В казино є безліч способів показати той прибуток, який він вважає за потрібне. Простіше кажучи, цих 54 млн це стільки на годину мають платити всі ігрові зали України, якщо будуть правильні норми закону. Розумієте, на годину, а не на рік.

— Якщо не буде суттєвих відрахувань до бюджету, для чого ухвалювалися ці зміни?

— Часто, гадаю, що й в цьому випадку, народні депутати використовують норми для власного піару. Автор зміни закону пан Железняк був автором пункту "Закон про гральний бізнес", де передбачалося розташування ігрових клубів у 500 метрах від навчальних закладів. Що таке 500 метрів? Це цілий історичний квартал, тому багато готелів можуть втратити можливість розвивати свій бізнес. Чим більше в законі неточних формулювань, тим більше підстав для корупційних схем.  

— Яка нині ситуація з гральним бізнесом на Одещині? Наскільки сильно ця сфера постраждала?

— Звісно, війна впливає. Бо є комендантська година — кількість споживачів послуг скорочується, бо люди, які могли б приїздити ввечері пограти, не можуть цього зробити. По-друге, багато залів відкривались з розрахунком на туристів. Сьогодні туристів немає, немає такого відвідувача з тих країн, на які ми розраховували: Туреччина та Арабські країни. По-третє, бізнес неактивний. Багато підприємців виїхали з міста на цей момент, тому невелика кількість охочих пограти. 

Однак, за останні два роки та навіть під час війни відкрилось кілька ігрових залів. Звісно, немає великих казино, з шоу-програмами та активним промоушеном. З іншого боку, завжди є можливість роботи підпільних залів, адже правоохоронні органи зайняті іншим. На жаль, і після ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу не вдалося досягти 100% закриття ігрових закладів. Поки буде нелегальний бізнес, легальний не зможе конкурувати.

— Були плани відкрити на Одещині цілорічний курорт з гральною зоною. На косі між озером Сасик і Чорним морем. На вашу думку, чи буде реалізовано цей проєкт після війни з урахуванням нових змін?

— Ми не зупиняємо роботу над проєктом "Дунайя" попри війну. Було створено державне підприємство, але його діяльність призупинена. Одначе, ми продовжуємо переговори з потенційними інвесторами, з якими домовлялися ще до початку війни. Вони не відмовляються від своїх намірів. Навпаки — люди, які були байдужими до цього проєкту до війни, активізувались і проявляють великий інтерес. 

Я впевнений, як тільки закінчиться воєнний стан, до "Дунайї" ми повернемось, бо це може бути одним з каталізаторів розвитку економіки в регіоні Бесарабії. Підкреслю, що це найбільший проєкт грального бізнесу не лише в Україні, а й у Європі. У нас є велике бажання перейняти пальму першості у Батумі. 

— Тобто зміна в нормі закону не стане перепоною розвитку проєкту "Дунайя"?

— Ні, бо по цьому проєкту буде ухвалено окремий закон Верховної Ради України "Про особливу економічну зону міста-курорту "Дунайя", де пропишуть не лише пільги. Будуть інші норми, які зазвичай у світовій практиці дають ефект залучення великих інвестицій. Тому що за стандартами, той закон про гральний бізнес, який є зараз, не сприяє збільшенню великих інвестицій. Для цього потрібні інші закони. 

До речі, в гральному бізнесі є такий пункт, що в деяких випадках керівництво країни може ухвалювати окремий закон про окрему економічну зону для розвитку грального бізнесу. І там написано, чим ми маємо скористатися. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Новина з відео

16:22 Спецагент Паляниця: другий епізод мультсеріалу про пса Патрона стала хітом в інтернеті

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Ексклюзив

17:00 Мільйони потерпілих та тисячі загиблих: чи загрожує Україні руйнівний землетрус, як у Туреччині

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:02

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

None 9 Лютий 13:53

В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

None 9 Лютий 13:07

Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB