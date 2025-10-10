Взятка пограничнику в Одессе: мужчина заплатит штраф

Молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: freepik

Житель Одессы пытался дать взятку пограничнику за организацию незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в непризнанный Приднестровский регион Молдовы. Его разоблачили во время передачи денег. За содеянное он получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Обвиняемый, проживающий в Одессе, решил незаконно организовать выезд мужчин призывного возраста за границу во время военного положения. Для этого он пытался договориться с инспектором одного из подразделений Государственной пограничной службы. Мужчина предложил пограничнику вознаграждение в размере от 1 до 1,5 тысячи долларов США за каждого мужчину, которого беспрепятственно пропустят через государственную границу Украины вне пунктов пропуска - в направлении Приднестровского региона Молдовы.

Чтобы обсудить детали, он встречался со служащим возле торговых центров "Эпицентр К" и "City Center" в Одессе. Во время одной из таких встреч он передал инспектору часть взятки — 1 тысячу долларов США. В этот момент мужчину задержали правоохранители.

Как наказали

Во время расследования обвиняемый признал свою вину, сотрудничал со следствием и предоставил полные показания об обстоятельствах преступления. Суд учел, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет малолетнего ребенка и искренне раскаялся.

В результате суд признал его виновным по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и назначил наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен. Также принято решение конфисковать 1200 долларов США, использованных для передачи взятки, в пользу государства.

