Україна
Схема виїзду за кордон — як покарали одесита-організатора

Схема виїзду за кордон — як покарали одесита-організатора

Дата публікації: 10 жовтня 2025 01:36
Хабар прикордоннику в Одесі: чоловік заплатить штраф
Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: freepik

Житель Одеси намагався дати хабар прикордоннику за організацію незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку до невизнаного Придністровського регіону Молдови. Його викрили під час передачі грошей. За скоєне він отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Обвинувачений, який проживає в Одесі, вирішив незаконно організувати виїзд чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану. Для цього він намагався домовитися з інспектором одного з підрозділів Державної прикордонної служби. Чоловік запропонував прикордоннику винагороду в розмірі від 1 до 1,5 тисячі доларів США за кожного чоловіка, якого безперешкодно пропустять через державний кордон України поза пунктами пропуску — в напрямку Придністровського регіону Молдови.

Щоб обговорити деталі, він зустрічався зі службовцем біля торговельних центрів "Епіцентр К" та "City Center" в Одесі. Під час однієї з таких зустрічей він передав інспектору частину хабаря — 1 тисячу доларів США. У цей момент чоловіка затримали правоохоронці.

Як покарали

Під час розслідування обвинувачений визнав свою провину, співпрацював зі слідством і надав повні свідчення про обставини злочину. Суд урахував, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має малолітню дитину та щиро розкаявся.

У результаті суд визнав його винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Також ухвалено рішення конфіскувати 1200 доларів США, використаних для передачі хабаря, на користь держави.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові судили зрадника. Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіків, які продавали відстрочки.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
