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Главная Одесса Схемы с СОЧ: на Одесчине разоблачили военнослужащего и иностранца

Схемы с СОЧ: на Одесчине разоблачили военнослужащего и иностранца

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 11:26
На Одесчине за 8,5 тыс. долл. обещали вернуть военных на службу
Задержанный нарушитель. Фото: ГБР

В Одесской области раскрыли схему вымогательства денег у военнослужащих, которые самовольно покинули часть и хотели вернуться на службу. За свои "услуги" фигуранты вымогали 8,5 тысяч долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Схеми з СЗЧ
Задержан еще один нарушитель. Фото: ГБР

Вымогали деньги за возвращение на службу

По данным ГБР, к махинации причастны военнослужащий одной из воинских частей Одесской области и иностранец. По версии следствия, они уверяли военных, что могут повлиять на командование и обеспечить письменное согласие на дальнейшее прохождение службы без учета факта самовольного оставления воинской части.

Следователи установили, что за такую "помощь" подозреваемые вымогали 8,5 тысяч долларов США. При этом тем, кто отказывался платить, они угрожали направлением в район ведения боевых действий или привлечением к уголовной ответственности.

На Одещині викрили військовослужбовця та іноземця
Обыски у задержанного. Фото: ГБР

Какое наказание грозит

Правоохранители зафиксировали передачу средств. 19 июня сотрудники ГБР задержали обоих фигурантов сразу после получения очередной части оговоренной суммы.

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Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Затриманий на хабарі
Нарушители задержаны во время получения взятки. Фото: ГБР

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время они могут выйти под залог — его размер установлен в 3,3 миллиона гривен. Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гроші для хабара
Изъятые средства. Фото: ГБР

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе завершили расследование в отношении пяти человек, которых подозревают в вымогательстве денег у военнообязанных за решение мобилизационных вопросов. Среди обвиняемых — трое сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководитель и член общественной организации.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе военнослужащего районного ТЦК подозревают в коррупции. Мужчина обещал за деньги снять с розыска и помочь с отсрочкой от мобилизации. Свои «услуги» он оценил в 9 тысяч гривен за то, что "договорится" с коллегами о снятии с розыска. А за 6 тысяч долларов ещё и обещал трудоустроить на предприятие критической инфраструктуры для получения отсрочки от прохождения службы в армии. Задержание произошло во время передачи средств.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе правоохранители за деньги обещали не доставлять мужчин в территориальные центры комплектования. Сумма "услуги" достигала нескольких тысяч долларов. Фигурантов задержали во время получения взятки.

ГБР взятка Новости Одессы СОЧ
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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