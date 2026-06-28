На Одещині за 8,5 тис. дол обіцяли повернути військових на службу

Затриманий порушник. Фото: ДБР

На Одещині викрили схему вимагання грошей у військовослужбовців, які самовільно залишили частину та хотіли повернутися на службу. За свої "послуги" фігуранти вимагали 8,5 тисячі доларів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Затриманий ще один порушник. Фото: ДБР

Вимагали кошти за повернення на службу

За даними ДБР, до оборудки причетні військовослужбовець однієї з військових частин Одещини та іноземець. За версією слідства, вони запевняли військових, що можуть вплинути на командування та забезпечити письмову згоду на подальше проходження служби без урахування факту самовільного залишення військової частини.

Слідчі встановили, що за таку "допомогу" підозрювані вимагали 8,5 тисячі доларів США. Водночас тим, хто відмовлявся платити, вони погрожували направленням до району ведення бойових дій або притягненням до кримінальної відповідальності.

Обшуки у затриманого. Фото: ДБР

Яке покарання загрожує

Правоохоронці задокументували передачу коштів. 19 червня працівники ДБР затримали обох фігурантів одразу після отримання чергової частини обумовленої суми.

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Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Порушники затримані під час отримання хабара. Фото: ДБР

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас вони можуть вийти під заставу — її розмір визначено у 3,3 мільйона гривень. Якщо провину фігурантів доведуть у суді, їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучені кошти. Фото: ДБР

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі завершили розслідування щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей у військовозобов'язаних за вирішення мобілізаційних питань. Серед обвинувачених є троє співробітників районного ТЦК та СП, а також керівник і член громадської організації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють у корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації. Свої "послуги" він оцінив у 9 тисяч гривень за те, що "домовиться" з колегами щодо зняття з розшуку. А за 6 тисяч доларів ще й обіцяв працевлаштувати на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання від проходження служби в армії. Затримання відбулося під час передачі коштів.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що в Одесі правоохоронці за гроші обіцяли не доставляти чоловіків до територіальних центрів комплектування. Сума "послуги" сягала кількох тисяч доларів. Фігурантів затримали під час отримання хабара.