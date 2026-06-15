На Одещині чиновник військової частини попався на хабарі

Затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині затримали посадовця військової частини за підозрою в отриманні грошей за вплив на мобілізаційні рішення. Він обіцяв чоловікам призовного віку "вирішити питання" з військовим обліком і розшуком. Вартість таких послуг сягала кількох тисяч доларів. Після отримання грошей його затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Викриття схеми

За даними правоохоронців, начальник відділення безпеки військової служби організував незаконний заробіток на чоловіках, які мали проблеми з військовим обліком або перебували в розшуку. Він пропонував "допомогу" у знятті з розшуку та обіцяв вплинути на рішення в територіальних центрах комплектування. Також фігурант запевняв, що може організувати фіктивне працевлаштування у військову частину без фактичного проходження служби.

Передача грошей

Правоохоронці задокументували момент передачі коштів. За даними слідства, чоловік отримав 6 тисяч доларів за свої "послуги". Після цього його затримали в процесуальному порядку за силової підтримки спецпідрозділу поліції.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

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Згодом суд обрав підозрюваному тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 998,4 тис. грн. Слідство триває і встановлює всіх можливих учасників схеми.

Подібні справи

Раніше в Одесі викрили військовослужбовця, якого підозрюють у вимаганні грошей за "вирішення питання" для двох військових після самовільного залишення частини. За даними слідства, він обіцяв вплинути на командування та допомогти уникнути відповідальності за СЗЧ. Суму "послуг" оцінили у 45 тисяч гривень, а після отримання грошей справу передали до суду.

За даними правоохоронців, 37-річний заступник командира підрозділу психологічної підтримки запевняв, що має вплив на керівництво військової частини та прокуратуру. Він обіцяв не лише "закрити питання" з відповідальністю, а й посприяти подальшому поверненню військових на службу та призначенню на посади. Після передачі коштів його затримали, а обвинувальний акт скерували до суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі працівники ДБР викрили співробітника Київського РТЦК, якого підозрюють у схемі заробітку на військових у СЗЧ. За даними слідства, за 7,5 тисячі доларів він обіцяв переведення до іншої частини, а згодом і допомогу з оформленням "непридатності".

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі після затримання військових ТЦК розпочали службове розслідування. Керівників обласного та районного центрів усунули від роботи. Перевірку також проводить Військова служба правопорядку. У ЗСУ наголошують, що порушення закону не залишаться без реакції.