На Одесчине чиновник воинской части был пойман на взятке

Задержание военнослужащего. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области задержали должностное лицо воинской части по подозрению в получении денег за оказание влияния на решения о мобилизации. Он обещал мужчинам призывного возраста "решить вопрос" с воинским учетом и розыском. Стоимость таких услуг достигала нескольких тысяч долларов. После получения денег его задержали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Разоблачение схемы

По данным правоохранителей, начальник отдела безопасности военной службы организовал незаконный заработок на мужчинах, у которых были проблемы с воинским учетом или которые находились в розыске. Он предлагал "помощь" в снятии с розыска и обещал повлиять на решения в территориальных центрах комплектования. Также фигурант уверял, что может организовать фиктивное трудоустройство в воинскую часть без фактического прохождения службы.

Передача денег

Правоохранители зафиксировали момент передачи средств. По данным следствия, мужчина получил 6 тысяч долларов за свои "услуги". После этого его задержали в процессуальном порядке при силовой поддержке спецподразделения полиции.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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Впоследствии суд избрал подозреваемому содержание под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 998,4 тыс. грн. Следствие продолжается и устанавливает всех возможных участников схемы.

Подобные дела

Ранее в Одессе разоблачили военнослужащего, которого подозревают в вымогательстве денег за "решение вопроса" для двух военных после самовольного оставления части. По данным следствия, он обещал повлиять на командование и помочь избежать ответственности за самовольное оставление части. Сумму "услуг" оценили в 45 тысяч гривен, а после получения денег дело передали в суд.

По данным правоохранителей, 37-летний заместитель командира подразделения психологической поддержки уверял, что имеет влияние на руководство воинской части и прокуратуру. Он обещал не только «закрыть вопрос» с ответственностью, но и способствовать дальнейшему возвращению военных на службу и назначению на должности. После передачи средств его задержали, а обвинительный акт направили в суд.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе сотрудники ГБР разоблачили сотрудника Киевского РТЦК, которого подозревают в схеме наживы на военных в СЗЧ. По данным следствия, за 7,5 тысяч долларов он обещал перевод в другую часть, а впоследствии и помощь с оформлением "непригодности".

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе после задержания военных ТЦК начали служебное расследование. Руководителей областного и районного центров отстранили от работы. Проверку также проводит Военная служба правопорядка. В ВСУ подчеркивают, что нарушения закона не останутся без реакции.