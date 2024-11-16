Продажа: Трехкомнатная квартира в центре Одессы за $35 000

Сколько стоит трехкомнатная квартира в центре Одессы
В центре Одессы на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 35 тысяч долларов. Жилье находится в тихом закрытом дворе, снабжено индивидуальным газовым отоплением и кондиционером.
Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе dom.ria.
Что предлагают
На улице Новосельского в Приморском районе Одессы продается трехкомнатная квартира. Общая площадь жилья составляет 57 м², из них 38 м² — жилая площадь, а 7 м² отведено под кухню. Квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома, построенного в середине XX века.
Какие условия для проживания
Жилье имеет удовлетворительное состояние: пол покрыт паркетом, стены оклеены обоями, а потолок окрашен. Установлены индивидуальное газовое отопление и водонагреватель, а также кондиционер. В квартире раздельный санузел, есть все необходимые счетчики для экономии ресурсов. Стоимость квартиры составляет 35 тыс. долларов (примерно 1,456 млн грн).
Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе
Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.
Напомним, в Одессе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тысяч долларов. Также в 2024 году владельцы жилья должны уплатить налог за предыдущий год. Сумма этого платежа зависит от общей площади жилья, превышающей законодательно определенные нормы.
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