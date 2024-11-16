Продажа: Трехкомнатная квартира в центре Одессы за $35 000

Квартира, которую продают. Фото: dom.ria

В центре Одессы на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 35 тысяч долларов. Жилье находится в тихом закрытом дворе, снабжено индивидуальным газовым отоплением и кондиционером.

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе dom.ria.

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Что предлагают

На улице Новосельского в Приморском районе Одессы продается трехкомнатная квартира. Общая площадь жилья составляет 57 м², из них 38 м² — жилая площадь, а 7 м² отведено под кухню. Квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома, построенного в середине XX века.

Кухня в квартире. Фото: dom.ria

Одна из комнат в квартире. Фото: dom.ria

Ванная в квартире. Фото: dom.ria

Какие условия для проживания

Жилье имеет удовлетворительное состояние: пол покрыт паркетом, стены оклеены обоями, а потолок окрашен. Установлены индивидуальное газовое отопление и водонагреватель, а также кондиционер. В квартире раздельный санузел, есть все необходимые счетчики для экономии ресурсов. Стоимость квартиры составляет 35 тыс. долларов (примерно 1,456 млн грн).

Коридор в квартире. Фото: dom.ria

Еще одна комната в квартире. Фото: dom.ria

Спальня в квартире, которую продают. Фото: dom.ria

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, в Одессе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тысяч долларов. Также в 2024 году владельцы жилья должны уплатить налог за предыдущий год. Сумма этого платежа зависит от общей площади жилья, превышающей законодательно определенные нормы.