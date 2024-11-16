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Скільки коштує трикімнатна квартира в центрі Одеси

16 листопада 2024 17:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Продаж трикімнатної квартири в центрі Одеси за $35 000
Квартира, яку продають. Фото: dom.ria
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У центрі Одеси на продаж виставлена трикімнатна квартира за 35 тисяч доларів. Житло знаходиться в тихому закритому дворі, забезпечене індивідуальним газовим опаленням і кондиціонером.

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.

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На вулиці Новосельського, в Приморському районі Одеси, продається трикімнатна квартира. Загальна площа житла становить 57 м², з них 38 м² — житлова площа, а 7 м² відведено під кухню. Квартира розташована на другому поверсі триповерхового будинку, побудованого в середині XX століття.

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Кухня у квартирі. Фото: dom.ria
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Одна з кімнат у квартирі. Фото: dom.ria
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Ванна кімната у квартирі. Фото: dom.ria

Які умови для проживання

Житло має задовільний стан: підлога вкрита паркетом, стіни обклеєні шпалерами, а стеля пофарбована. Встановлено індивідуальне газове опалення та водонагрівач, а також кондиціонер. У квартирі роздільний санвузол, наявні всі необхідні лічильники для економії ресурсів. Вартість квартири становить 35 тисяч доларів (приблизно 1 456 000 грн). 

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 Коридор у квартирі. Фото: dom.ria
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Ще одна кімната у квартирі. Фото: dom.ria
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Спальня у квартирі, яку продають. Фото: dom.ria

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів. 

Нагадаємо, в Одесі на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тисяч доларів. Також у 2024 році власники житла повинні сплатити податок за попередній рік. Сума цього платежу залежить від загальної площі житла, яка перевищує законодавчо визначені норми.

Одеса квартири нерухомість Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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