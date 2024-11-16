Продаж трикімнатної квартири в центрі Одеси за $35 000

Квартира, яку продають. Фото: dom.ria

У центрі Одеси на продаж виставлена трикімнатна квартира за 35 тисяч доларів. Житло знаходиться в тихому закритому дворі, забезпечене індивідуальним газовим опаленням і кондиціонером.

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.

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Що пропонують

На вулиці Новосельського, в Приморському районі Одеси, продається трикімнатна квартира. Загальна площа житла становить 57 м², з них 38 м² — житлова площа, а 7 м² відведено під кухню. Квартира розташована на другому поверсі триповерхового будинку, побудованого в середині XX століття.

Кухня у квартирі. Фото: dom.ria

Одна з кімнат у квартирі. Фото: dom.ria

Ванна кімната у квартирі. Фото: dom.ria

Які умови для проживання

Житло має задовільний стан: підлога вкрита паркетом, стіни обклеєні шпалерами, а стеля пофарбована. Встановлено індивідуальне газове опалення та водонагрівач, а також кондиціонер. У квартирі роздільний санвузол, наявні всі необхідні лічильники для економії ресурсів. Вартість квартири становить 35 тисяч доларів (приблизно 1 456 000 грн).

Коридор у квартирі. Фото: dom.ria

Ще одна кімната у квартирі. Фото: dom.ria

Спальня у квартирі, яку продають. Фото: dom.ria

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Одесі на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тисяч доларів. Також у 2024 році власники житла повинні сплатити податок за попередній рік. Сума цього платежу залежить від загальної площі житла, яка перевищує законодавчо визначені норми.