Могут ли одесситы себе позволить iPhone 15 и сколько им для этого придется собирать

Одессы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Рождество и Новый год все ближе, а значит, самое время задуматься о подарках. Телефоны всегда занимали лидирующие позиции в списках — вещь беспроигрышная и еще нужная. А если речь заходит о мечте многих — iPhone 15, то это еще и статусность.

Но все ли могут позволить себе продукцию от Apple? И сколько придется на нее собирать? Этот вопрос журналисты Новини.LIVE задали одесситам.

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Несколько месяцев работы

Как оказалось, большинство одесситов все же рассчитывают на собственные силы, а не на подарок. Правда, для того чтобы купить заветный iPhone, придется немного экономить и усиленно поработать несколько месяцев.

"На 15 iPhone, думаю, месяца четыре мне пришлось бы поработать", — признается Зоя.

Одесситка Зоя с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Для Елены продукция Apple не приоритетна, говорит, что такой не пользуется. Но если бы было нужно, то, конечно, купила бы этот телефон.

"Это не мои приоритеты. Но если бы была потребность, то я бы его приобрела, ушло б на это около 3-4 месяцев", — отмечает Елена.

Елена не пользуется iPhone. Фото: Новини.LIVE

А вот для строителя Алексея вообще не проблема приобрести 15 iPhone и даже экономить не придется. Работы сейчас многое, главное — желание и время, а все остальное можно купить.

"Ну, чтобы собрать на 15 iPhone 1200 долларов, думаю, где-то около месяца. Работы сейчас по строительству очень много, так что можно заработать", — говорит Алексей.

Алексей, строитель. Фото: Новини.LIVE

Нашлись и те, кому все-таки этот телефон подарили, так что о его стоимости даже не задумывались.

Телефон — это роскошь

Вот только далеко не всем работа и достаток позволяют приобрести столь дорогой аксессуар. Мамочки в декрете по уходу за ребенком могут только мечтать о новом телефоне такого класса, выплаты от государства не хватает даже на элементарное.

"Я в декрете получаю 860 гривен, и, наверное, мне очень много времени нужно, чтобы собрать такие деньги", — признается Валентина.

Валентина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Похожая ситуация и у пенсионеров, которым порой не хватает денег на продукты, не то что на дорогой гаджет.

"Считать сложно, наверное, просто невозможно. Вот я получаю пенсию две тысячи, пусть посчитают, сколько можно собрать, оплатить все и прожить", — говорит Елена.

Елена — пенсии не хватает на жизнь. Фото: Новини.LIVE

Ну а между тем, по данным исследования Work.ua, в Украине нужно работать 63 дня, чтобы купить iPhone 15. В расчет брали зарплату в размере 16 012 грн. Это средняя заработная плата в стране в 2023 году.