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Сколько одесситы будут со светом во вторник — графики на завтра

20 января 2025 20:56
Рвачова Анастасия - редактор
Графики отключений света в Одессе 21 января: к чему готовиться
Люди гуляют по ночному городу. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Во вторник, 21 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. Об этом энергетики предупредят заранее и опубликуют графики почасовых отключений электроснабжения.

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Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе временно изменит движение один из трамваев.

Также мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию могут пересмотреть после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК свет

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