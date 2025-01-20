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Скільки одесити будуть зі світлом у вівторок — графіки на завтра

20 січня 2025 20:56
Рвачова Анастасія - редактор
Графіки відключень світла в Одесі 21 січня: до чого готуватися
Люди гуляють нічним містом. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

У вівторок, 21 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.

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Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі тимчасово змінить рух один з трамваїв

Також ми писали, що в Україні тариф на електроенергію можуть переглянути після завершення опалювального сезону 2024-2025 років

Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК світло

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