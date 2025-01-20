Графіки відключень світла в Одесі 21 січня: до чого готуватися

Скільки одесити будуть зі світлом у вівторок — графіки на завтра
У вівторок, 21 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Одесі тимчасово змінить рух один з трамваїв.
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