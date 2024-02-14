Сколько пар в Одесской области женились в День святого Валентина — статистика Минюста

Церемония бракосочетания. Фото: pixabay

В этом году в день всех влюбленных в Одесской области женились более 60 пар, что является третьим показателем всех регионов. Всего же в Украине зарегистрировали брак 700 пар.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Читайте также:

Какая статистика по Украине

Киев — 111 заявок на брак;

Днепропетровская область — 70 браков,

Одесская область — 64 брака.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала года в Украине появилось 9326 новых семей. А в 2023 году женилась 186 051 пара, из которых 13 740 — в Одесской области.

Также в южном регионе в прошлом году распалось на четверть меньше супружеских пар, чем в 2021 году. Их количество составило 1820 случаев.

"Следует понимать, что эта статистика не является исчерпывающей. Разорвать брак в ЗАГСе могут только пары, не имеющие несовершеннолетних детей или имущественных претензий друг к другу. В остальных случаях развод происходит через суд и может длиться годами", — говорится в сообщении.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал план запуска онлайн-сервиса для регистрации браков через мобильное приложение "Дія". Теперь пары могут жениться дистанционно.

Также мы писали о том, что в Украине в 2023 году родилось 187 387 детей, в 2022 году эта цифра была значительно больше. При полномасштабном вторжении рождаемость в нашей стране резко снизилась.