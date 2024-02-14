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Сколько пар в Одесской области женились в День святого Валентина — статистика Минюста

14 февраля 2024 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько пар в Одесской области женились в День святого Валентина — статистика Минюста
Церемония бракосочетания. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году в день всех влюбленных в Одесской области женились более 60 пар, что является третьим показателем всех регионов. Всего же в Украине зарегистрировали брак 700 пар.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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  • Киев — 111 заявок на брак;
  • Днепропетровская область — 70 браков,
  • Одесская область — 64 брака.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала года в Украине появилось 9326 новых семей. А в 2023 году женилась 186 051 пара, из которых 13 740 — в Одесской области.

Также в южном регионе в прошлом году распалось на четверть меньше супружеских пар, чем в 2021 году. Их количество составило 1820 случаев.

"Следует понимать, что эта статистика не является исчерпывающей. Разорвать брак в ЗАГСе могут только пары, не имеющие несовершеннолетних детей или имущественных претензий друг к другу. В остальных случаях развод происходит через суд и может длиться годами", — говорится в сообщении.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал план запуска онлайн-сервиса для регистрации браков через мобильное приложение "Дія". Теперь пары могут жениться дистанционно.

Также мы писали о том, что в Украине в 2023 году родилось 187 387 детей, в 2022 году эта цифра была значительно больше. При полномасштабном вторжении рождаемость в нашей стране резко снизилась.

Одесса
брак
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