Скільки пар на Одещині одружилося у День святого Валентина — статистика Мінʼюсту

Церемонія одруження. Фото: pixabay

Цього року у день всіх закоханих в Одеській області одружилося понад 60 пар, що є третім показником серед усіх регіонів. А всього в Україні зареєстрували шлюб 700 пар.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

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Київ — 111 заявок на шлюб;

Дніпропетровська область — 70 шлюбів,

Одеська область — 64 шлюби.

Крім того, у відомстві зазначили, що від початку року в України зʼявилося 9 326 нових родин. А у 2023 одружилось 186 051 пар, з яких 13 740 — на Одещині.

Також у південному регіоні минулоріч розпалося на чверть менше подружніх пар, ніж у 2021 році. Їхня кількість склала 1 820 випадок.

"Варто розуміти, що ця статистика не є вичерпною. Розірвати шлюб у РАГСі можуть лише пари, які не мають неповнолітніх дітей або ж майнових претензій одне до одного. У решті випадків розлучення відбувається через суд й може тривати роками", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував план запуску онлайн-сервісу для реєстрації шлюбів через мобільний застосунок "Дія". Відтепер пари можуть одружитися дистанційно.

Також ми писали про те, що в Україні протягом 2023 року народилося 187 387 дітей, в 2022 році ця цифра була значно більшою. Під час повномасштабного вторгнення народжуваність в нашій країні різко знизилася.