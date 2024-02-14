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Скільки пар на Одещині одружилося у День святого Валентина — статистика Мінʼюсту

14 лютого 2024 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки пар на Одещині одружилося у День святого Валентина — статистика Мінʼюсту
Церемонія одруження. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Цього року у день всіх закоханих в Одеській області одружилося понад 60 пар, що є третім показником серед усіх регіонів. А всього в Україні зареєстрували шлюб 700 пар. 

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України. 

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  • Київ — 111 заявок на шлюб;
  • Дніпропетровська область — 70 шлюбів,
  •  Одеська область — 64 шлюби.

Крім того, у відомстві зазначили, що від початку року в України зʼявилося 9 326 нових родин. А у 2023 одружилось 186 051 пар, з яких 13 740 — на Одещині. 

Також у південному регіоні минулоріч розпалося на чверть менше подружніх пар, ніж у 2021 році. Їхня кількість склала 1 820 випадок. 

"Варто розуміти, що ця статистика не є вичерпною. Розірвати шлюб у РАГСі можуть лише пари, які не мають неповнолітніх дітей або ж майнових претензій одне до одного. У решті випадків розлучення відбувається через суд й може тривати роками", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував план запуску онлайн-сервісу для реєстрації шлюбів через мобільний застосунок "Дія". Відтепер пари можуть одружитися дистанційно.

Також ми писали про те, що в Україні протягом 2023 року народилося 187 387 дітей, в 2022 році ця цифра була значно більшою. Під час повномасштабного вторгнення народжуваність в нашій країні різко знизилася. 

Одеса
шлюб
Мін'юст
Одеська область
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