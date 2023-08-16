Сколько налогов уплатил малый и средний бизнес Одесской области за 2023 год

Бариста делает кофе. Фото: google

За первое полугодие 2023 года малые и средние предприниматели Одесской области внесли в бюджеты почти 9 миллиардов гривен налогов и обязательных платежей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем на 50%.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал и.о. директора департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОВ Алексей Дмитренко.

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"За январь – июнь 2023 года от субъектов малого и среднего предпринимательства в виде налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней поступило 8 784,6 млн грн, что составляет 30,3% от общей суммы налоговых поступлений без учета таможенных платежей", — отметил чиновник.

Наибольший объем налогов уплачен от предприятий оптовой и розничной торговли — 26,6%, промышленности — 16,9%, сельского хозяйства — 13,2% и транспортной отрасли — 14,8%.

Напомним, в Украине Государственная служба по труду возобновила проверки предприятий в рамках борьбы с теневой занятостью. По итогам мониторинга работодателей ждут немалые штрафы.

Кроме того, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний и около 250 физлиц. В общей сложности на предмет нарушений промониторят почти 1,3 тыс. бизнесов.

Отметим, что продолжающаяся война требует комплексного пересмотра налоговых исключений для создания более эффективной и справедливой налоговой системы в Украине. Важным шагом на этом пути является поиск баланса между обеспечением финансирования наиболее критических статей бюджета — расходов на безопасность и оборону и стимулированием восстановления экономики. Минфин объяснил, сколько заработает государство на возобновлении довоенных налогов для бизнеса.