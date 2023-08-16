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Скільки податків сплатив малий та середній бізнес Одещині за 2023 рік

16 серпня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скільки податків сплатив малий та середній бізнес Одещині за 2023 рік
Бариста робить каву. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За перше півріччя 2023 року малі та середні підприємці Одещини внесли до бюджетів майже 9 мільярдів гривень податків та обов'язкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс на понад 50%.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів т.в.о. директора департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОВА Олексій Дмитренко.

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"За січень – червень 2023 року від суб’єктів малого та середнього підприємництва у вигляді податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів надійшло 8 784,6 млн грн, що становить 30,3% загальної суми податкових надходжень без урахування митних платежів", — зазначив посадовець. 

Найбільший обсяг податків сплачено від підприємств гуртової та роздрібної торгівлі — 26,6%, промисловості — 16,9%, сільського господарства — 13,2% та транспортної галузі — 14,8%.

Нагадаємо, в Україні Державна служба з питань праці відновила перевірки підприємств в рамках боротьби з тіньовою зайнятістю. За підсумками моніторингу на роботодавців чекають чималі штрафи.

Крім того, Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній та близько 250 фізосіб. Загалом на предмет порушень промоніторять майже 1,3 тис. бізнесів.

Зазначимо, війна, що триває вимагає комплексного перегляду податкових виключень для створення більш ефективної та справедливої податкової системи в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є пошук балансу між забезпеченням фінансування найбільш критичних статей бюджету — видатків на безпеку та оборону, та стимулюванням відновлення економіки. Мінфін пояснив, скільки заробить держава на поновленні довоєнних податків для бізнесу.

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