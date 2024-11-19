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Сколько РФ потратила на обстрелы Одессы за 1000 дней войны

19 ноября 2024 13:08
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько денег потратила РФ на атаки по Одессе
Последствия российского удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

За тысячу дней полномасштабного вторжения Россия более трехсот раз обстреливала Одессу и область ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Целями оккупантов становились мирные жители и гражданская инфраструктура.

Журналисты Новини.LIVE подсчитали, сколько снарядов и боеприпасов выпустили россияне по Одессе и области, сколько денег на это потратили и к каким последствиям привели обстрелы.

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Всего по Одесчине враг выпустил по меньшей мере 883 ракеты, 1604 ударных дрона и 45 разведывательных беспилотников.

Сколько РФ потратила на обстрел Одессы за 1000 дней войны - фото 1
Масштабы обстрелов Одесской области. Инфографика: Новини.LIVE

Если взять ориентировочную цену из открытых источников, становится известно, что стоимость ракет и дронов, которыми россияне били по Одесчине следующая:

  • Х-101 — 13 млн долларов;
  • "Калибр" — 6,5 млн долларов;
  • "Искандер" — 3 млн долларов;
  • "Оникс" — 1,25 млн долларов;
  • Х-22 — 1 млн долларов;
  • "Точка-У" — 0,3 млн долларов;
  • Х-55 — 2 млн долларов;
  • Х-555 — 4 млн долларов;
  • Х-47 "Кинжал" — 15 млн долларов;
  • Shahed-136 — 50 тыс. долларов;
  • разведывательные дроны — 190,2 тыс. долларов.

Таким образом, в среднем оккупанты потратили на обстрелы одной только Одесчины за тысячу дней не менее 6,5 млрд долларов. За эти средства можно было бы построить около сорока больниц на 800 мест каждая в самой России, которая занимает девятое место по уровню смертности в мире. В то же время государство тратит колоссальные деньги на воплощение империалистического бреда своего диктатора.

Сколько РФ потратила на обстрел Одессы за 1000 дней войны - фото 2
Последствия российского удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Масштабы разрушений

По данным Одесского ОВА и Хельсинкского союза по правам человека, за тысячу дней войны в результате российских обстрелов в области погибли по меньшей мере 156 человек. Еще не менее 647 человек пострадали или были ранены.

Сколько РФ потратила на обстрел Одессы за 1000 дней войны - фото 3
Масштабы обстрелов Одесской области. Инфографика: Новини.LIVE

Всего повреждено или разрушено более 2600 гражданских объектов. Из них по меньшей мере:

  • объекты предпринимательской деятельности и коммерческо-производственного назначения — 415;
  • здания жилищно-бытового назначения — 1171;
  • здания образовательно-воспитательных учреждений — 82;
  • здания государственных учреждений — 33;
  • здания лечебно-оздоровительных учреждений — 23;
  • объекты транспортной инфраструктуры — 52;
  • объекты инфраструктуры жизнеобеспечения — 108;
  • исторические памятники — 10;
  • транспортные средства (автомобиль, судно) — 567.
Сколько РФ потратила на обстрел Одессы за 1000 дней войны - фото 4
Последствия российского удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, сколько ракет и дронов РФ выпустила в Киев за тысячу дней полномасштабного вторжения. Также в ВСУ отметили ключевые события за тысячу дней войны.

Одесса война Одесская область обстрелы Новости Одессы 1000 дней войны

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