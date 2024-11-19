Скільки грошей витратила РФ на атаки по Одесі

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

За тисячу днів повномасштабного вторгнення Росія понад триста разів обстрілювала Одесу та область ракетами різних типів й ударними безпілотниками. Цілями окупантів ставали мирні мешканці та цивільна інфраструктура.

Журналісти Новини.LIVE підрахували, скільки снарядів та боєприпасів випустили росіяни по Одесі та області, скільки грошей на це витратили і до яких наслідків призвели обстріли.

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Усього по Одещині ворог випустив щонайменше 883 ракети, 1604 ударних дрони та 45 розвідувальних безпілотників.

Масштаби обстрілів Одещини. Інфографіка: Новини.LIVE

Якщо взяти орієнтовну ціну з відкритих джерел, то стає відомо, що вартість ракет та дронів, якими росіяни били по Одещині наступна:

Х-101 — 13 млн доларів;

"Калібр" — 6,5 млн доларів;

"Іскандер" — 3 млн доларів;

"Онікс" — 1,25 млн доларів;

Х-22 — 1 млн доларів;

"Точка-У" — 0,3 млн доларів;

Х-55 — 2 млн доларів;

Х-555 — 4 млн доларів;

Х-47 "Кинджал" — 15 млн доларів;

Shahed-136 — 50 тис. доларів;

розвідувальні дрони — 190,2 тис. доларів.

Таким чином, в середньому окупанти витратили на обстріли однієї тільки Одещини за тисячу днів не менше 6,5 млрд доларів. За ці кошти можна було б побудувати близько сорока лікарень на 800 місць кожна у самій Росії, яка наразі посідає дев'яте місце за рівнем смертності у світі. Натомість держава витрачає колосальні гроші на втілення імперіалістичних марень свого диктатора.

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Масштаби руйнувань

За даними Одеської ОВА та Гельсінської спілки з прав людини, за тисячу днів війни внаслідок російських обстрілів в області загинули щонайменше 156 людей. Ще не менше 647 постраждали або були поранені.



Масштаби обстрілів Одещини. Інфографіка: Новини.LIVE

Всього пошкоджено або зруйновано понад 2600 цивільних об'єктів. З них щонайменше:

об’єкти підприємницької діяльності та комерційно-виробничого призначення — 415;

будівлі житлово-побутового призначення — 1171;

будівлі освітньо-виховних закладів — 82;

будівлі державних установ — 33;

будівлі лікувально-оздоровчих закладів — 23;

об’єкти транспортної інфраструктури — 52;

об’єкти інфраструктури життєзабезпечення — 108;

історичні пам’ятки — 10;

транспортні засоби (автомобіль, судно) — 567.

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за тисячу днів повномасштабного вторгнення. Також у ЗСУ відзначили ключові події за тисячу днів війни.