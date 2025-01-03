Экономика Украины 2025 без поддержки США — чего ждать, прогноз

Люди на акции возле Капитолия США. Фото: ЭРА

В информационном пространстве все чаще звучат прогнозы, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может сократить военную и экономическую помощь Украине. В ответ страна уже ищет альтернативные пути привлечения инвестиций, ведь без них придется полагаться только на собственные ресурсы. Но долго ли мы сможем выдержать в таких условиях?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с экономическим экспертом и доктором наук Юрием Масловым.

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— Как президентство Дональда Трампа может повлиять на экономику Украины?

— У меня очень оптимистичные ожидания от прихода республиканца к власти в США. Меня вдохновляет, что Трамп уже 33 раза вспомнил о мире в Украине. Меня вдохновляет то, что американский президент сделал это одним из главных приоритетов своей внешней политики. Я очень надеюсь, что, несмотря на внутреннюю политическую борьбу, противодействие оппозиции и выборы, которые запланированы через два года для обновления частичного состава Конгресса и Сената, он будет вынужден соблюдать свои предвыборные обещания и сделать все возможное для того, чтобы наша страна подписала справедливый мир. Я думаю, что главное сегодня это намерения и стремления, а также то, что Украина остается в фокусе внешней политики Соединенных Штатов Америки, с акцентом именно на мир. Все остальное — это уже технические детали. Мне кажется, что через 24 часа достичь мира невозможно. Ну, разве что в какой-нибудь фантастической ситуации. Но я не вижу такой перспективы — я вижу долгую, упорную дипломатическую работу, в которой наша страна должна отстоять свои позиции, полученные во время войны.

Доктор экономических наук Юрий Маслов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

— Будущая администрация Трампа анонсирует уменьшение помощи Украине. Сможет ли наша страна без этих денег?

— Это действительно трудно предсказать. Американская политическая система построена таким образом, что сегодняшняя сила, практически полностью контролирующая и Конгресс, и Сенат, и исполнительную власть, и Верховный суд, видит вопрос поддержки Украины несколько иначе, чем предыдущие представители Демократической партии. Я думаю, что глобально и те, и другие будут бороться за сильную Америку, которая доминирует в мире, но механизмы для этого могут быть разными. И, опять же, я считаю, что сегодня все жители нашей страны ожидают справедливого мира как можно скорее. Об этом свидетельствуют все независимые социологические опросы, открыто публикуемые в нашей стране. В этом контексте стремление украинцев и декларации американского президента полностью совпадают относительно справедливого мира, который должен быть достигнут как можно скорее.

Военные Украины и США на учениях. Фото: АР

— Как такие решения верхушки США окажут влияние на социальный сектор Украины?

— Мы в прошлом и в этом году планировали покрывать бюджетный дефицит, который составляет примерно 40 миллиардов долларов, за счет внешней помощи. Если объемы внешней помощи снизятся, это означает, что Украине придется либо найти внутренние источники доходов (что может включать повышение налогов) или уменьшить расходы. Это будет касаться и социальных выплат тоже. Это ответственность той политической силы, которая будет у власти в 2025 году.

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Если американцы откажутся нам помогать, нам не останется ничего другого, как сократить наши расходы. Европа также находится в состоянии перезагрузки, поэтому на нее надеяться не нужно. 23 февраля запланированы новые выборы в Германии. А во Франции обостряется серьезный политический кризис. То есть, в любом случае, Европа меняется. Это тоже своеобразный динамический политический механизм. Поэтому всегда важно понимать, что залог выживания любой страны — осознание своей субъектности и персональной ответственности за свои действия. Простыми словами, если у вас в кошельке есть 500 гривен, вы не можете потратить две с половиной тысячи гривен.

— Увеличение налогов для бизнеса поможет экономике или наоборот?

— На мой взгляд, повышение налогов — это абсолютно ошибочная для нашей страны политика. Только из-за налоговой либерализации нужно поднимать экономику. Сегодня прекрасный пример Объединенных Арабских Эмиратов, в частности Дубай. Также есть пример Черногории, достаточно прозрачной и транспарентной страной, куда приходят бизнесмены со всего мира. Мне кажется, Украина должна выбрать именно такой путь, а не путь бесконечного повышения налогов.

Женщина покупает вещи на кассе. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

А с тем уровнем налогов, которые сейчас есть, мы будем все чаще наблюдать закрытие бизнесов, которые просто уйдут в тень. И никто этого не сможет проконтролировать. Пока это очень реалистичный сценарий. Фактически ФЛП — это была единственная либеральная ниша, позволявшая функционировать малому и среднему бизнесу. Сейчас реально украинского бизнеса практически не осталось. У нас уже нет экспорта металла, нет добычи газа, нет экспорта минеральных удобрений. У нас в принципе остался только аграрный сектор. И вот малый и средний бизнес — это вторая группа. Фактически этой налоговой политикой мы сводим на нет желание людей жить и развиваться в этой стране.

— Насколько нам хватит денег без привлечения извне?

— Министр финансов сказал, что на полгода внутренних ресурсов у нас хватит. И я думаю, что к настоящему времени нам их точно хватит. При условии, что мы идем к миру. Но еще может быть и такой вариант, что объемы помощи упадут, а мир мы подписать не успеваем. И это тоже нужно учитывать. А уже после этого необходимо смотреть, в каких условиях мы окажемся. Я думаю, что будет подписан мир, и наша страна будет процветать. Она будет великой и могучей. И тогда все 7,7 миллиона украинских беженцев должны вернуться домой. Это сейчас самый главный вопрос.

Экономист о постороннем финансировании. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

— Какие шаги нужно предпринять для роста экономики Украины в 2025 году?

— Сегодняшние потери из-за выезда украинцев за границу и боевые потери на фронте намного более травматичны для нашей страны на душу населения, чем потери Советского Союза во время Второй мировой войны. Исходя из этого, люди за пределами Украины являются тем самым колоссальным резервом для роста, ведь без людей невозможно развивать экономику. Наибольший вызов, на мой взгляд, в следующем году — это вопрос, над которым политики уже размышляют и даже создают формальные министерства для вовлечения этих людей в жизнь страны. И эта дискуссия сегодня очень актуальна. Главный вызов состоит в том, чтобы молодые люди, уже оказавшиеся за границей, поверили в необходимость возвращения. И это важнейшая задача для той политической силы, которая будет у власти в Украине в 2025 году.

Украинские беженцы бегут от войны. Фото: УНИАН

В начале года прогнозировать экономическую ситуацию в Украине очень сложно, ведь она зависит от многих переменных, в частности, от полномасштабной войны. Однако наша страна показывает невероятный пример устойчивости: предприятия продолжают работать даже несмотря на постоянные угрозы и опасности. Это доказывает, что украинцы способны адаптироваться к сложным условиям, и нашему обществу важно не потерять эту решительность и устойчивость в будущем.

Напомним, что под финансовый мониторинг в 2025 году могут попасть все клиенты банков. Чтобы уберечься от проверки, нужно тщательно следить за транзакциями на счетах. Ибо подозрительные операции способны привлечь внимание финучреждения.

Мы также писали, что Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг подписали несколько десятков украинских банков и даже небанковские финансовые учреждения. Они согласились усилить контроль над клиентами и минимизировать случаи теневой экономики.