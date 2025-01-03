Економіка України 2025 без підтримки США — чого чекати, прогноз

Люди на акції біля Капітолія США. Фото: ЕРА

В інформаційному просторі дедалі частіше звучать прогнози про те, що новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації може скоротити військову та економічну допомогу Україні. У відповідь країна вже шукає альтернативні шляхи залучення інвестицій, адже без них доведеться покладатися лише на власні ресурси. Але чи довго ми зможемо витримати в таких умовах?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з економічним експертом та доктором наук Юрієм Масловим.

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— Як президентство Дональда Трампа може вплинути на економіку України?

— У мене дуже оптимістичні очікування від приходу республіканця до влади у США. Мене надихає те, що Трамп вже 33 рази згадав про мир в Україні. Мене надихає те, що американський президент зробив це одним із головних пріоритетів своєї зовнішньої політики. Я дуже сподіваюся, що, попри внутрішню політичну боротьбу, протидію опозиції та вибори, які заплановані через два роки для оновлення часткового складу Конгресу та Сенату, він буде змушений дотримуватись своїх передвиборчих обіцянок і зробити все можливе для того, щоб наша країна підписала справедливий мир. Я думаю, що головне сьогодні — це наміри та прагнення, а також те, що Україна залишається у фокусі зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, з акцентом саме на мир. Усе інше — це вже технічні деталі. Мені здається, що за 24 години досягти миру неможливо. Ну, хіба що в якійсь фантастичній ситуації. Але я не бачу такої перспективи — я бачу довгу, наполегливу дипломатичну роботу, в яких наша країна має відстояти свої позиції, здобуті під час війни.

Доктор економічних наук Юрій Маслов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

— Майбутня адміністрація Трампа анонсує зменшення допомоги Україні. Чи зможе наша країна без цих грошей?

— Це насправді важко передбачити. Американська політична система побудована таким чином, що сьогоднішня сила, яка практично повністю контролює і Конгрес, і Сенат, і виконавчу владу, і Верховний суд, бачить питання підтримки України дещо інакше, ніж попередні представники Демократичної партії. Я думаю, що глобально і ті, і інші боротимуться за сильну Америку, яка домінує у світі, але механізми для цього можуть бути різними. І, знову ж таки, я вважаю, що сьогодні всі жителі нашої країни очікують справедливого миру якомога швидше. Про це свідчать усі незалежні соціологічні опитування, які відкрито публікуються в нашій країні. У цьому контексті прагнення українців і декларації американського президента повністю збігаються щодо справедливого миру, який має бути досягнутий якомога швидше.

Військові України та США на навчаннях. Фото: АР

— Як такі рішення верхівки США вплинуть на соціальний сектор України?

— Ми минулого та цього року, планували покривати бюджетний дефіцит, який становить приблизно 40 мільярдів доларів, коштом зовнішньої допомоги. Якщо обсяги зовнішньої допомоги зменшаться, це означає, що Україні доведеться або знайти внутрішні джерела доходів (що може включати підвищення податків) або зменшити витрати. Це стосуватиметься і соціальних виплат також. Це відповідальність тієї політичної сили, яка буде при владі у 2025 році.

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Якщо американці відмовляться нам допомагати, нам не залишиться нічого іншого, як скоротити наші витрати. Європа також перебуває в стані перезавантаження, тому на неї сподіватися не потрібно. 23 лютого заплановані нові вибори в Німеччині. А у Франції загострюється серйозна політична криза. Тобто, у будь-якому випадку, Європа змінюється. Це також своєрідний динамічний політичний механізм. Тому завжди важливо розуміти, що запорука виживання будь-якої країни — це усвідомлення своєї суб’єктності та персональної відповідальності за свої дії. Простими словами, якщо у вас у гаманці є 500 гривень, ви не можете витратити дві з половиною тисячі гривень.

— Збільшення податків для бізнесу допоможе нашій економіці чи навпаки?

— На мою думку, підвищення податків — це абсолютно помилкова для нашої країни політика. Тільки через податкову лібералізацію потрібно підіймати економіку. Сьогодні є чудовий приклад Об’єднаних Арабських Еміратів, зокрема Дубай. Також є приклад Чорногорії, яка є досить прозорою і транспарентною країною, куди приходять бізнесмени з усього світу. Мені здається, що Україна має обрати саме такий шлях, а не шлях нескінченного підвищення податків.

Жінка купує речі на касі. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

А з тим рівнем податків, які є зараз, ми будемо дедалі частіше спостерегти закриття бізнесів, які просто підуть у тінь. І ніхто цього не зможе проконтролювати. Наразі це дуже реалістичний сценарій. Фактично ФОПи — це була єдина ліберальна ніша, яка дозволяла функціонувати малому і середньому бізнесу. Зараз же реально українського бізнесу практично не залишилось. У нас вже немає експорту металу, немає видобування газу, немає експорту мінеральних добрив. У нас, в принципі, залишився тільки аграрний сектор. І от малий і середній бізнес — це друга група. Фактично, цією податковою політикою ми зводимо нанівець бажання людей жити і розвиватися в цій країні.

— Наскільки нам вистачить грошей без залучення ззовні?

— Міністр фінансів сказав, що на пів року внутрішніх ресурсів в нас вистачить. І я думаю, що на цей час нам їх точно вистачить. За умов, що ми йдемо до миру. Але ще може бути і такий варіант, що об'єми допомоги знизяться, а мир ми підписати не встигаємо. І це теж треба враховувати. А вже після цього необхідно дивитися, в яких умовах ми опинимося. Я думаю, що буде підписаний мир і наша країна буде процвітати. Вона буде великою і могутньою. І тоді всі 7,7 мільйона українських біженців повинні повернутися додому. Це зараз найголовніше питання.

Економіст про стороннє фінансування. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

— Які кроки потрібно зробити для росту економіки України у 2025 році?

— Сьогоднішні втрати через виїзд українців за кордон та бойові втрати на фронті є набагато більш травматичними для нашої країни на душу населення, ніж втрати Радянського Союзу під час Другої світової війни. Виходячи з цього, люди за межами України є тим самим колосальним резервом для зростання, адже без людей неможливо розвивати економіку. Найбільший виклик, на мою думку, наступного року — це питання, над яким політики вже розмірковують і навіть створюють формальні міністерства для залучення цих людей у життя країни. І ця дискусія сьогодні є дуже актуальною. Головний виклик полягає в тому, щоб молоді люди, які вже опинилися за кордоном, повірили в необхідність повернення. І це є найважливішим завданням для тієї політичної сили, яка буде при владі в Україні у 2025 році.

Українські біженці тікають від війни. Фото: УНІАН

На початку року прогнозувати економічну ситуацію в Україні вкрай складно, адже вона залежить від багатьох змінних, зокрема від повномасштабної війни. Проте наша країна показує неймовірний приклад стійкості: підприємства продовжують працювати, навіть попри постійні загрози та небезпеки. Це доводить, що українці здатні адаптуватися до найскладніших умов, і нашому суспільству важливо не втратити цієї рішучості та стійкості в майбутньому.

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