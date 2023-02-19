Украинский бизнес адаптируется под нормы законодательства, пока обычные украинцы учатся языку с нуля, – статья.

Культурологи выделяют такое понятие, как культурное ползание

Длительный переход на украинский язык, в том числе в Одесской области, объясняется несколькими аспектами — один из них психологический. Хотя закон давал время на адаптацию.



О процессе журналисты Новости.LIVE узнавали у представительницы Уполномоченного по защите украинского языка Ярослав Витко-Присяжнюк.



К сожалению, на сегодняшний день малый и средний бизнес на Одесчине до сих пор не перешел на государственный язык. Времени для этого было достаточно. Сейчас те, кто так и не смог адаптироваться, уже вынуждены платить штрафы и это вполне нормальная практика — уверяет представитель языкового омбудсмена.



"Норма к бизнесу об украинском языке в обслуживании начала действовать 16 января 2021 года. Так что далось два года, так сказать, подготовить себя, сотрудников, меню, платежные документы. Информационные сайты и страницы в соцсетях, то они должны были перейти на украинский в июле 2022-го. То есть еще больше времени. Поэтому кроткая украинизация была предусмотрена законодательством", — рассказала Ярослава

Ветко-Присяжнюк.



Что касается рядовых граждан, то сегодня этот вопрос тоже стоит достаточно остро. Споры и скандалы можно услышать как в магазинах и на улицах, так и в интернете в социальных сетях. Но надо понимать одну важную деталь. Далеко не все люди могут быстро адаптироваться к новым реалиям.



"В 2016 году я начала проект "Одесса украиноязычная", где была как преподаватель и работала с людьми русскоязычными и суржикоговорящими, которые хотели говорить по-украински. И тогда я поняла, что у большинства русскоязычных — это не

вопросы принципа или идеологии. Это психология с несколькими аспектами", — рассказывает Витко-Присяжнюк.



Еще один важный момент — не стоит забывать

что Украина является постколониальным государством. Нужно время для того, что наши сограждане смогли отойти от навязанных им нормативов и смогли воспринимать свою культуру и язык, в том числе.



"Культурологи выделяют такое понятие, как культурная пресмыкающаяся, которая означает, что колонизированный народ воспринимает язык и культуру колонизатора как высшую, лучшую и более качественную

за свою. Так рождается неполноценность. В украинском контексте к нашему языку было самое неполноценное отношение среди рядовых граждан", — отметила

представительница Уполномоченного.