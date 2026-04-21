Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Скорая до границы: на Одесчине разоблачили дерзкую схему побега

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 10:25
Задержание организатора. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области задержали двух мужчин, которые за деньги организовали схему побега в Молдову. Дельцы действовали отдельно, но оба обещали клиентам переправку в обход официальных пунктов пропуска. Теперь фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

В Одесской области разоблачили двух мужчин, которые организовывали незаконные выезды в Молдову. За переправку брали тысячи долларов и действовали по разным схемам. Одного задержали после отправки "клиента", другого — просто во время поездки на скорой.

Правоохранители установили, что 21-летний житель Подольского района организовал незаконный выезд за 7 тысяч долларов. Часть денег — 2 тысячи, он получал заранее через посредника, еще 5 тысяч должен был взять во время пересечения границы. После того как "клиента" отправили в путь на автомобиле, мужчину задержали.

Схема виїзду до Молдови
Задержание 21-летнего мужчины. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

Другой фигурант — 52-летний водитель автобазы санитарного транспорта коммунального медучреждения. Он использовал служебную скорую и форму медика, чтобы без подозрений перевозить людей. За свою "услугу" просил 6 тысяч долларов. Мужчину забрал в Подольске, переодел в форму медика и посадил за руль скорой. После получения 5 тысяч долларов его задержали правоохранители.

Что грозит

Сейчас оба организатора находятся под стражей. Им сообщили о подозрении, а суд разрешил выйти под залог. Обоим организаторам грозит до девяти лет тюрьмы с полной конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие схемы

Ранее, в Одесской области разоблачили еще одну схему незаконного выезда мужчин в Молдову через приднестровский участок границы. По данным пограничников, 44-летний одессит работал перевозчиком: он доставлял мужчин в приграничье, откуда те должны были пешком перейти границу. Организацию маршрута и поиск "клиентов" обеспечивал администратор телеграмм-канала, который координировал действия дистанционно.

Стоимость "услуги" составляла 6,5-7 тысяч долларов США. Сначала клиенты платили 700 долларов перед выездом, остальное — позже. Водитель вез двух мужчин в пограничный населенный пункт, но их задержали сразу после выхода из авто. Во время обысков изъяли деньги, телефон и автомобиль. Перевозчику сообщили о подозрении, суд избрал домашний арест — ему грозит от 3 до 9 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, полиция разоблачила преступную группу, которая продавала фиктивные отсрочки и выезд за границу в нескольких регионах Украины. Возглавил схему одесский криминальный авторитет. По предварительным данным, более 40 человек воспользовались их услугами. Во время спецоперации провели более 50 обысков и изъяли миллионы гривен в разной валюте.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области суд признал виновным одессита, который помогал мужчинам добраться до границы для незаконного выезда из Украины. Мужчина вез военнообязанных ближе к границе, а дальше помогал им обходить блокпосты. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, также конфисковали автомобиль.

Одесская область побег уклонисты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации