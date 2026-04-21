Скорая до границы: на Одесчине разоблачили дерзкую схему побега

Задержание организатора. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области задержали двух мужчин, которые за деньги организовали схему побега в Молдову. Дельцы действовали отдельно, но оба обещали клиентам переправку в обход официальных пунктов пропуска. Теперь фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

В Одесской области разоблачили двух мужчин, которые организовывали незаконные выезды в Молдову. За переправку брали тысячи долларов и действовали по разным схемам. Одного задержали после отправки "клиента", другого — просто во время поездки на скорой.

Правоохранители установили, что 21-летний житель Подольского района организовал незаконный выезд за 7 тысяч долларов. Часть денег — 2 тысячи, он получал заранее через посредника, еще 5 тысяч должен был взять во время пересечения границы. После того как "клиента" отправили в путь на автомобиле, мужчину задержали.

Задержание 21-летнего мужчины. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

Другой фигурант — 52-летний водитель автобазы санитарного транспорта коммунального медучреждения. Он использовал служебную скорую и форму медика, чтобы без подозрений перевозить людей. За свою "услугу" просил 6 тысяч долларов. Мужчину забрал в Подольске, переодел в форму медика и посадил за руль скорой. После получения 5 тысяч долларов его задержали правоохранители.

Что грозит

Сейчас оба организатора находятся под стражей. Им сообщили о подозрении, а суд разрешил выйти под залог. Обоим организаторам грозит до девяти лет тюрьмы с полной конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие схемы

Ранее, в Одесской области разоблачили еще одну схему незаконного выезда мужчин в Молдову через приднестровский участок границы. По данным пограничников, 44-летний одессит работал перевозчиком: он доставлял мужчин в приграничье, откуда те должны были пешком перейти границу. Организацию маршрута и поиск "клиентов" обеспечивал администратор телеграмм-канала, который координировал действия дистанционно.

Стоимость "услуги" составляла 6,5-7 тысяч долларов США. Сначала клиенты платили 700 долларов перед выездом, остальное — позже. Водитель вез двух мужчин в пограничный населенный пункт, но их задержали сразу после выхода из авто. Во время обысков изъяли деньги, телефон и автомобиль. Перевозчику сообщили о подозрении, суд избрал домашний арест — ему грозит от 3 до 9 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, полиция разоблачила преступную группу, которая продавала фиктивные отсрочки и выезд за границу в нескольких регионах Украины. Возглавил схему одесский криминальный авторитет. По предварительным данным, более 40 человек воспользовались их услугами. Во время спецоперации провели более 50 обысков и изъяли миллионы гривен в разной валюте.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области суд признал виновным одессита, который помогал мужчинам добраться до границы для незаконного выезда из Украины. Мужчина вез военнообязанных ближе к границе, а дальше помогал им обходить блокпосты. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, также конфисковали автомобиль.