Головна Одеса Швидка до кордону: на Одещині викрили зухвалі схему втечі

Швидка до кордону: на Одещині викрили зухвалі схему втечі

Дата публікації: 21 квітня 2026 10:25
Затримання організатора. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині затримали двох чоловіків, які за гроші організували схему втечі до Молдови. Ділки діяли окремо, але обидва обіцяли клієнтам переправлення в обхід офіційних пунктів пропуску. Тепер фігурантам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі схеми

В Одеській області викрили двох чоловіків, які організовували незаконні виїзди до Молдови. За переправлення брали тисячі доларів і діяли за різними схемами. Одного затримали після відправлення "клієнта", іншого — просто під час поїздки на швидкій.

Правоохоронці встановили, що 21-річний житель Подільського району організував незаконний виїзд за 7 тисяч доларів. Частину грошей — 2 тисячі, він отримував наперед через посередника, ще 5 тисяч мав взяти під час перетину кордону. Після того як "клієнта" відправили в дорогу автомобілем, чоловіка затримали.

Схема виїзду до Молдови
Затримання 21-річного чоловіка. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

Інший фігурант — 52-річний водій автобази санітарного транспорту комунального медзакладу. Він використовував службову швидку і форму медика, щоб без підозр перевозити людей. За свою "послугу" просив 6 тисяч доларів. Чоловіка забрав у Подільську, перевдягнув у форму медика і посадив за кермо швидкої. Після отримання 5 тисяч доларів його затримали правоохоронці.

Що загрожує

Зараз обидва організатори перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру, а суд дозволив вийти під заставу. Обом організаторам загрожує до дев'яти років тюрми з повною конфіскацією майна. Слідство триває.

Інші схеми

Раніше, на Одещині викрили ще одну схему незаконного виїзду чоловіків до Молдови через придністровську ділянку кордону. За даними прикордонників, 44-річний одесит працював перевізником: він доставляв чоловіків до прикордоння, звідки ті мали пішки перейти кордон. Організацію маршруту і пошук "клієнтів" забезпечував адміністратор телеграм-каналу, який координував дії дистанційно.

Вартість "послуги" становила 6,5–7 тисяч доларів США. Спочатку клієнти платили 700 доларів перед виїздом, решту — пізніше. Водій віз двох чоловіків до прикордонного населеного пункту, але їх затримали одразу після виходу з авто. Під час обшуків вилучили гроші, телефон і автомобіль. Перевізнику повідомили про підозру, суд обрав домашній арешт — йому загрожує від 3 до 9 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, поліція викрила злочинну групу, яка продавала фіктивні відстрочки та виїзд за кордон у кількох регіонах України. Очолив схему одеський кримінальний авторитет. За попередніми даними, понад 40 осіб скористалися їхніми послугами. Під час спецоперації провели понад 50 обшуків і вилучили мільйони гривень у різній валюті.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині суд визнав винним одесита, який допомагав чоловікам дістатися до кордону для незаконного виїзду з України. Чоловік віз військовозобов'язаних ближче до кордону, а далі допомагав їм обходити блокпости. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання, також конфіскували автівку.

Одеська область втеча ухилянти
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
