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Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

28 марта 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заклади працюють 07:00 до 22:00 або з 09:00 до 21:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри негоду чимало одеситів не змогли пропустити відкриття McDonald's. Мережа ресторанів була закрита в місті з початку повномасштабної війни. 

Скільки часу доведеться стояти в черзі та як змінилась вартість бургерів дізнавались Новини.LIVE.

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Черги за бургерами

З самого ранку одесити пішли в McDonald's на сніданок та каву. Черги в закладі вишукувались чималі. 

Вдень людей стало ще більше. В закладах було стільки людей, що охочі поласувати бургерами чекали на вулиці. Інколи доводилось стояти в черзі близько години. 

До речі, доставка сьогодні не працює, тож єдиний варіант придбати бургери та картоплю фрі — це вистояти живу чергу.

Оновлене меню 

У McDonald's встановлюють скорочене меню, проте головні страви залишаться. Розширення меню буде залежати від того, як відновлятимуться ланцюги постачання та як збільшуватимуть обсяги складів. Наразі в наявності немає Чікен рола, курячих крилець та стріпсів та Філе-о-Фіш. Також у меню зросли ціни на майже всі позиції через здорожчання продуктів в Україні. Зокрема, якщо до 24 лютого Гамбургер коштував 28 гривень, то нині — 49 гривень, Чизбургер здорожчав із 32 до 57 гривень.

Де запрацювали ресторани

Спочатку відкрили ресторани за адресами:

  • вул. Пантелеймонівська, 17-б;
  • вул. Дерибасівська, 23/1;
  • пл. Незалежності, 1;
  • вул. Черняховського, 1-б;
  • вул. Краснова, 14а.

На початку квітня відкриють ще кілька закладів за адресами:

  • Проспект Шевченка, 2б;
  • Розумовська, 60;
  • проспект Добровольського, 11.

Українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився "індекс Бігмаку". Так, згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.

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