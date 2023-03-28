Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Заклади працюють 07:00 до 22:00 або з 09:00 до 21:00

Попри негоду чимало одеситів не змогли пропустити відкриття McDonald's. Мережа ресторанів була закрита в місті з початку повномасштабної війни.

Скільки часу доведеться стояти в черзі та як змінилась вартість бургерів дізнавались Новини.LIVE.

Черги за бургерами

З самого ранку одесити пішли в McDonald's на сніданок та каву. Черги в закладі вишукувались чималі.

Вдень людей стало ще більше. В закладах було стільки людей, що охочі поласувати бургерами чекали на вулиці. Інколи доводилось стояти в черзі близько години.

До речі, доставка сьогодні не працює, тож єдиний варіант придбати бургери та картоплю фрі — це вистояти живу чергу.

Оновлене меню

У McDonald's встановлюють скорочене меню, проте головні страви залишаться. Розширення меню буде залежати від того, як відновлятимуться ланцюги постачання та як збільшуватимуть обсяги складів. Наразі в наявності немає Чікен рола, курячих крилець та стріпсів та Філе-о-Фіш. Також у меню зросли ціни на майже всі позиції через здорожчання продуктів в Україні. Зокрема, якщо до 24 лютого Гамбургер коштував 28 гривень, то нині — 49 гривень, Чизбургер здорожчав із 32 до 57 гривень.

Де запрацювали ресторани

Спочатку відкрили ресторани за адресами:

вул. Пантелеймонівська, 17-б;

вул. Дерибасівська, 23/1;

пл. Незалежності, 1;

вул. Черняховського, 1-б;

вул. Краснова, 14а.

На початку квітня відкриють ще кілька закладів за адресами:

Проспект Шевченка, 2б;

Розумовська, 60;

проспект Добровольського, 11.

Українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився "індекс Бігмаку". Так, згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.