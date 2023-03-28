Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's arrow

Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

28 березня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заклади працюють 07:00 до 22:00 або з 09:00 до 21:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри негоду чимало одеситів не змогли пропустити відкриття McDonald's. Мережа ресторанів була закрита в місті з початку повномасштабної війни. 

Скільки часу доведеться стояти в черзі та як змінилась вартість бургерів дізнавались Новини.LIVE.

Читайте також:

Черги за бургерами

З самого ранку одесити пішли в McDonald's на сніданок та каву. Черги в закладі вишукувались чималі. 

Вдень людей стало ще більше. В закладах було стільки людей, що охочі поласувати бургерами чекали на вулиці. Інколи доводилось стояти в черзі близько години. 

До речі, доставка сьогодні не працює, тож єдиний варіант придбати бургери та картоплю фрі — це вистояти живу чергу.

Оновлене меню 

У McDonald's встановлюють скорочене меню, проте головні страви залишаться. Розширення меню буде залежати від того, як відновлятимуться ланцюги постачання та як збільшуватимуть обсяги складів. Наразі в наявності немає Чікен рола, курячих крилець та стріпсів та Філе-о-Фіш. Також у меню зросли ціни на майже всі позиції через здорожчання продуктів в Україні. Зокрема, якщо до 24 лютого Гамбургер коштував 28 гривень, то нині — 49 гривень, Чизбургер здорожчав із 32 до 57 гривень.

Де запрацювали ресторани

Спочатку відкрили ресторани за адресами:

  • вул. Пантелеймонівська, 17-б;
  • вул. Дерибасівська, 23/1;
  • пл. Незалежності, 1;
  • вул. Черняховського, 1-б;
  • вул. Краснова, 14а.

На початку квітня відкриють ще кілька закладів за адресами:

  • Проспект Шевченка, 2б;
  • Розумовська, 60;
  • проспект Добровольського, 11.

Українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився "індекс Бігмаку". Так, згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:30 У Маріуполі окупанти проводять тотальну зачистку, — Андрющенко

17:30 Небезпечне море: скільки мін здетонували від початку року

17:21 Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України

17:16 Синоптики попереджають про сильне погіршення погоди: яким областям загрожує небезпека

17:15 Легендарний хокеїст "розніс" МОК через скандал із росіянами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:14Відома фотографка Катя Кондратьєва влаштувала благодійну зйомку на київському вокзалі

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Новина з фото

17:05 Ворог завдав ракетного удару по Богодухову: контузило 73-річного чоловіка

17:05 Ретроградний Меркурій у квітні принесе збагачення трьом знакам зодіаку: хто щасливчик

17:00 У Бердянську майже зникла вода з Дніпра: яку воду використовують люди

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Актуальне по темі

None 28 Березень 17:29

У Маріуполі окупанти проводять тотальну зачистку, — Андрющенко

None 28 Березень 17:00

Небезпечне море: скільки мін здетонували від початку року

None 28 Березень 17:24

Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України

None 28 Березень 17:21

Синоптики попереджають про сильне погіршення погоди: яким областям загрожує небезпека

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB