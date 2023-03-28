Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's
Попри негоду чимало одеситів не змогли пропустити відкриття McDonald's. Мережа ресторанів була закрита в місті з початку повномасштабної війни.
Скільки часу доведеться стояти в черзі та як змінилась вартість бургерів дізнавались Новини.LIVE.
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Черги за бургерами
З самого ранку одесити пішли в McDonald's на сніданок та каву. Черги в закладі вишукувались чималі.
Вдень людей стало ще більше. В закладах було стільки людей, що охочі поласувати бургерами чекали на вулиці. Інколи доводилось стояти в черзі близько години.
До речі, доставка сьогодні не працює, тож єдиний варіант придбати бургери та картоплю фрі — це вистояти живу чергу.
Оновлене меню
У McDonald's встановлюють скорочене меню, проте головні страви залишаться. Розширення меню буде залежати від того, як відновлятимуться ланцюги постачання та як збільшуватимуть обсяги складів. Наразі в наявності немає Чікен рола, курячих крилець та стріпсів та Філе-о-Фіш. Також у меню зросли ціни на майже всі позиції через здорожчання продуктів в Україні. Зокрема, якщо до 24 лютого Гамбургер коштував 28 гривень, то нині — 49 гривень, Чизбургер здорожчав із 32 до 57 гривень.
Де запрацювали ресторани
Спочатку відкрили ресторани за адресами:
- вул. Пантелеймонівська, 17-б;
- вул. Дерибасівська, 23/1;
- пл. Незалежності, 1;
- вул. Черняховського, 1-б;
- вул. Краснова, 14а.
На початку квітня відкриють ще кілька закладів за адресами:
- Проспект Шевченка, 2б;
- Розумовська, 60;
- проспект Добровольського, 11.
Українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився "індекс Бігмаку". Так, згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.