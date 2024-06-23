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Слабость и неспособность на поле боя — Братчук высказался о ядерных угрозах России

23 июня 2024 10:15
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Лилия Швец
редактор
Сергей Братчук высказался о ядерных угрозах России
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские захватчики довольно часто прибегают к угрозам удара "ядеркой" по территории Украины. Однако такие выражения являются показателем ее слабости и неспособности добиваться результатов на поле боя обычными методами.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Военный отметил, что большинство в мире точно не знает, в каком состоянии "ядерка" России, ведь она осталась еще со времен СССР.

"Когда РФ прибегает к ядерному шантажу, то это всему миру показывает, что на поле боя они ничего сделать не могут… Другой вопрос, если они применят это оружие, то как и чем они будут защищать себя от радиации?" — отметил спикер УДА.

Братчук добавил, что есть большие сомнения в качественном сохранении этого оружия, ведь даже стратегическая авиация с советских времен испытывает значительные проблемы.

"Мы видим, что даже во время массированных атак в России всегда есть какие-то проблемы с ее самолетами. Поэтому здесь нужно разобраться, как они хранят и обслуживают свою технику, а учитывая тотальную коррупцию в РФ, то думаю, что плохо", — подчеркнул Братчук.

Напомним, российский диктатор во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками заявил, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания". Также оккупантская страна работает над увеличением боевого потенциала и оборонного промышленного производства. Аналитики считают, что так он использует вероятное поражение как оправдание и "исключительный случай" для применения ядерного оружия, а его заявление направлено на саботаж усилий Запада по помощи Украине.

Одесса
россияне
ядерное оружие
Одесская область
Одесская ОГА
оккупанты
Новости Одессы
Сергей Братчук

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