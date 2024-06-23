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Слабкість та неспроможність на полі бою — Братчук висловився про ядерні погрози Росії

23 червня 2024 10:15
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Лілія Швець
редактор
Сергій Братчук висловився про ядерні погрози Росії
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські загарбники доволі часто вдаються до погроз про удар "ядеркою" по території Україні. Проте такі висловлення є показником її слабкості та нездатності досягати результатів на полі бою звичайними методами.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Військовий зазначив, що більшість у світі достеменно не знає, в якому стані "ядерка" Росії, адже вона лишилася ще з часів СРСР.

"Коли РФ вдається до ядерного шантажу, то це всьому світу показує, що на полі бою вони нічого зробити не можуть… Інше питання, якщо вони застосують цю зброю, то як і чим вони будуть захищати від радіації себе?" — зазначив речник УДА. 

Братчук додав, що є великі сумніви щодо якісного збереження цієї зброї, адже навіть стратегічна авіація з радянських часів має значні проблеми.

"Ми бачимо, що навіть під час масованих атак у Росії завжди є якісь проблеми з її літаками. Тому тут треба розібратися, як вони зберігають та обслуговують свою техніку, а враховуючи тотальну корупцію у РФ, то думаю, що погано", — наголосив Братчук.

Нагадаємо, російський диктатор під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування". Також окупантська країна працює над збільшенням свого бойового потенціалу й оборонного промислового виробництва. Аналітики вважають, що так він використовує ймовірну поразку, як виправдання та "винятковий випадок" для застосування ядерної зброї, а його заява спрямована на саботаж зусиль Заходу щодо допомоги Україні.

Одеса
росіяни
ядерна зброя
Одеська область
Одеська ОДА
окупанти
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Сергій Братчук

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