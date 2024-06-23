Сергій Братчук висловився про ядерні погрози Росії

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Російські загарбники доволі часто вдаються до погроз про удар "ядеркою" по території Україні. Проте такі висловлення є показником її слабкості та нездатності досягати результатів на полі бою звичайними методами.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Читайте також:

Військовий зазначив, що більшість у світі достеменно не знає, в якому стані "ядерка" Росії, адже вона лишилася ще з часів СРСР.

"Коли РФ вдається до ядерного шантажу, то це всьому світу показує, що на полі бою вони нічого зробити не можуть… Інше питання, якщо вони застосують цю зброю, то як і чим вони будуть захищати від радіації себе?" — зазначив речник УДА.

Братчук додав, що є великі сумніви щодо якісного збереження цієї зброї, адже навіть стратегічна авіація з радянських часів має значні проблеми.

"Ми бачимо, що навіть під час масованих атак у Росії завжди є якісь проблеми з її літаками. Тому тут треба розібратися, як вони зберігають та обслуговують свою техніку, а враховуючи тотальну корупцію у РФ, то думаю, що погано", — наголосив Братчук.

Нагадаємо, російський диктатор під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування". Також окупантська країна працює над збільшенням свого бойового потенціалу й оборонного промислового виробництва. Аналітики вважають, що так він використовує ймовірну поразку, як виправдання та "винятковий випадок" для застосування ядерної зброї, а його заява спрямована на саботаж зусиль Заходу щодо допомоги Україні.