Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе arrow

Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе

14 декабря 2024 17:46
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра, 15 декабря
Женщина у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 15 декабря, погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха ночью опустится до +2 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночью: ночью есть дождь. Температура будет составлять +2 °C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура составляет +5 °C. Ветер юго-восточный, 9 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

Вечер: до вечера небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.

Температура морской воды +4...+5°C.

Восход: 15 декабря солнце взойдет в 07:34.
Закат: 15 декабря солнце будет заходить в 16:10.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 36 минут.

погода - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные осадки.
  • Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица, гололедица.
  • Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
  • Температура ночью +2...-3 °С, днем +2...+7 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.
погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра ожидаются сильные порывы ветра. Также мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

17:59 Осадки накроют Украину — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

17:46 Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе

17:39 В Днепре произошел еще один взрыв

17:32 Теракт в Днепре — в сети показали момент взрыва

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:17 Уклонисты хотели выехать из Украины в багажнике с овощами — видео

17:15 Очереди на границе — движение по трассе Одесса-Рени затруднено

17:01 В ГПСУ показали, как сбили три "шахеда" над Сумщиной

17:00 Синоптики предостерегли жителей Харькова по поводу погоды завтра

16:56 Зеленский заявил, что Россия использует солдат КНДР на войне

17:59 Осадки накроют Украину — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

17:46 Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе

17:39 В Днепре произошел еще один взрыв

17:32 Теракт в Днепре — в сети показали момент взрыва

17:17 Уклонисты хотели выехать из Украины в багажнике с овощами — видео

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:15 Очереди на границе — движение по трассе Одесса-Рени затруднено

17:01 В ГПСУ показали, как сбили три "шахеда" над Сумщиной

17:00 Синоптики предостерегли жителей Харькова по поводу погоды завтра

16:56 Зеленский заявил, что Россия использует солдат КНДР на войне

16:41 Взрыв в Днепре — полиция сообщила о погибшем

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК