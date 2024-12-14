Погода в Одессе на завтра, 15 декабря

Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе
Сегодня, 15 декабря, погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха ночью опустится до +2 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночью: ночью есть дождь. Температура будет составлять +2 °C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.
Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура составляет +5 °C. Ветер юго-восточный, 9 м/с.
День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер юго-восточный, 7 м/с.
Вечер: до вечера небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.
Температура морской воды +4...+5°C.
Восход: 15 декабря солнце взойдет в 07:34.
Закат: 15 декабря солнце будет заходить в 16:10.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 36 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные осадки.
- Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица, гололедица.
- Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
- Температура ночью +2...-3 °С, днем +2...+7 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.
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