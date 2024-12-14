Погода в Одессе на завтра, 15 декабря

Женщина у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 декабря, погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха ночью опустится до +2 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью: ночью есть дождь. Температура будет составлять +2 °C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура составляет +5 °C. Ветер юго-восточный, 9 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

Вечер: до вечера небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.

Температура морской воды +4...+5°C.

Восход: 15 декабря солнце взойдет в 07:34.

Закат: 15 декабря солнце будет заходить в 16:10.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 36 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные осадки.

Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица, гололедица.

Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью +2...-3 °С, днем +2...+7 °С.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

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