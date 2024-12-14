Погода в Одесі на завтра, 15 грудня

Жінка біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 15 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до +2 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південно-східний, 10 м/с.

Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +5 °C. Вітер південно-східний, 9 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер південно-східний, 7 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +4 °C. Вітер південно-східний, 6 м/с.

Температура морської води +4...+5 °C.

Схід сонця: 15 грудня сонце зійде о 07:34.

Захід сонця: 15 грудня сонце заходитиме о 16:10.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 36 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Невеликі опади, вночі та вранці місцями помірні опади.

Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі +2...-3 °С, вдень +2...+7 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 500-1000 м, ожеледиця.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

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