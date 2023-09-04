Отключение света в Одессе

Человек, держащий в руках телефон. Фото: pixabay

Сегодня, 4 сентября, почти 20 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

ул. Академика Глушко, 26,

ул. Ильфа и Петрова, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19

Где не будет света до 19:00

ул. Балковская, 193,

ул. Богдана Хмельницкого, 51-98,

ул. Дальницкая, 15, 17,

ул. Зоопарковая,8в,

ул. Маршала Говорова, 10Д, 10-Д,

ул. Святослава Рихтера,122А, 126, 128, 130,

ул. Степная, 19, 23/25, 1-31,

ул. Шота Руставели, 9

ул. Академика Панкратовой, 1-31а,

ул. Владимира Хавкина,1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая,10Б-58,

ул. Матросская, 2,

ул. Хуторская, 15-71

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

Также мы сообщали, что минувшей зимой, когда российская армия активно обстреливала объекты критической инфраструктуры в Украине, в городах отключали свет, из-за чего у некоторых людей не было воды и тепла. Поэтому следует знать, какие пищевые продукты нужно иметь дома при блэкауте.