Відключення світла в Одесі

Чоловік тримає в руках телефон. Фото: pixabay

Сьогодні, 4 вересня, майже 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

вул. Академіка Глушка, 26,

вул. Ільфа і Петрова, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19

Де не буде світла до 19:00

вул. Балківська, 193,

вул. Богдана Хмельницького, 51-98,

вул. Дальницька,15, 17,

вул. Зоопаркова,8в,

вул. Маршала Говорова,10Д, 10-Д,

вул. Святослава Ріхтера,122А, 126, 128, 130,

вул. Степова,19, 23/25, 1-31,

вул. Шота Руставелі, 9

вул. Академіка Панкратової, 1-31а,

вул. Володимира Хавкіна,1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова,10Б-58,

вул. Матроська, 2,

вул. Хутірська,15- 71

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

Також ми повідомляли, що минулої зими, коли російська армія активно обстрілювала об'єкти критичної інфраструктури в Україні, в містах відключали світло, через що деякі люди не мали води й тепла. Тому слід знати, які харчові продукти потрібно мати вдома у разі блекауту.